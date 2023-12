McCarthy se despidió del Congreso: “Me iré, pero eso no significa que dejaré de servir”

El expresidente y representante Kevin McCarthy, republicano por California, pronunció el jueves su último discurso en la Cámara de Representantes. En su despedida, aseguró que si bien se va, “eso no significa que dejaré de servir”.

Hay que recordar que McCarthy anunció recientemente que dejará la Cámara de Representantes a final de año y esta era la última sesión de 2023.

Después de que sus compañeros legisladores de la delegación de California elogiaran su liderazgo, el expresidente agradeció a los electores y a sus colegas por su tiempo en el cargo. Agregó que “amaba cada día” en el Congreso.

El representante de California aconsejó a los legisladores “poner a las personas antes que la política” y nunca tomar decisiones por miedo a perder su empleo, según recogió The Messenger.

“Si puedo darte algún consejo, no temas si crees que tu filosofía aporta más libertad a las personas”, añadió McCarthy. “No tengas miedo de perder tu trabajo por esto”.

Criticó a Matt Gaetz

Luego de los actos protocolares, McCarthy conversó con algunos medios de comunicación, entre ellos The Hill.

En conversación con los periodistas, el expresidente de la Cámara de Representante dijo que su sensación es “un poco agridulce” al salir. “No es el momento en el que quería irme”, dijo, según el medio.

Sin embargo, ratificó que estaría dispuesto a asumir un cargo en una eventual segunda administración Trump. “Sí, creo en el servicio público”, aseveró.

Sobre el congresista republicano por Florida, Matt Gaetz, quien fue uno de los que votó a favor de la destitución de McCarthy como presidente, dijo que “estaba psicótico”. Esto refiriéndose a cuando el republicano de Florida exigió que el umbral para presentar una moción de desalojo se redujera a un miembro, una solicitud a la que McCarthy cedió y lo llevó a expulsión final.

“La gente estudia ese tipo de mente loca, ¿verdad? Principalmente el FBI”, añadió McCarthy sobre Gaetz, según The Hill.

El medio antes mencionado contactó al congresista de Florida para hacer un comentario sobre esas declaraciones, a lo que Gaetz respondió: “Tuvimos un proceso. Fue removido. Luego optó por tomar su balón e irse a casa, reduciendo nuestra mayoría. La partida prematura de Kevin demuestra que para él solo se trataba de poder personal”.

Consejos para Mike Johnson

El expresidente también opinó sobre la labor del actual presidente de la Cámara, Mike Johnson. Sobre él comentó que “está haciendo un buen trabajo”. No obstante, dijo que Johnson no ha acudido a él todavía en busca de consejos sobre cómo llevar la presidencia.

“Seamos justos con Mike, ¿verdad?”, dijo McCarthy. “Mike no ha sido el líder de la mayoría, no ha sido el líder de la minoría, no logró prepararse para ser presidente, está en el medio mientras nosotros estamos en el medio de la pelea, ¿verdad? Es un lugar difícil en el que estar”.

“Mi consejo sería, si él me lo pidiera: no tengan miedo de una moción de anulación”, dijo McCarthy. “No pueden hacerlo”.

