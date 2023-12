¿Alofoke o Tekashi 6ix9ine? ¿Quién pagó la fianza de Yailin La Más Viral?

Una gran interrogante se ha generado en el caso de Yailin La Más Viral, quien fue detenida por agredir a su novio, el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine. Su liberación ocurrió este 15 de diciembre en Miami gracias a que pagaron una fianza a la justicia estadounidense, pero hay varias versiones sobre quién desembolsilló el dinero.

La primera información que circuló fue de Alofoke, quien difundió el llamado de auxilio de la cantante dominicana, y aseguró que él dio $1.100 dólares para que saliera de la cárcel.

Sin embargo, el rapero estadounidense lo desmintió y dijo que la transferencia provino de una de sus cuentas bancarias: “¿Alofoke, ¿no fuiste tú que lo pagaste? Ahora sube el equipo de abogados que supuestamente mandaste, sonidista una mierda. Tú eres un hablador”.

Además de esto, explicó: “Yai está en casa porque yo fui a sacarla, Alofoke, ¿dónde está tu equipo de abogados? ¿Dónde está la fianza que pagaste? La dejaste sola, hablador, quedaste así, payaso. Lo que ella quiera hacer lo va a hacer, pero quedaste como el payaso que eres”.

Yailin La Más Viral, ex de Anuel AA, fue encarcelada en Palm Beach y para salir en libertad tuvieron que pagar este video.

Luego de lo ocurrido, Alofoke confirmó en sus cuentas en redes sociales que ella decidió irse con un integrante del equipo de seguridad del rapero estadounidense: “Como persona receptiva acudí al llamado anoche de una colega amiga dominicana ex comadre que pedía ayuda a gritos, todo el mundo escucho el audio. Su amiga Camila, que le acompaña la acogimos en un lugar seguro que es la testigo presencial de todo ante el arresto de Yailin. El día de hoy ella decidió irse con el seguridad de Tekashi luego de salir de prisión. Creo que hice lo correcto y no me arrepiento de tratar de ayudarla. Que Dios cuide a esa joven. El tiempo pondrá todo en su lugar”.

¿Qué pasó después de que Yailin La Más Viral salió de la cárcel?

Poco después de que quedó en libertad, Alofoke siguió compartiendo mensajes de la situación de la cantante de ‘Pa Ti’.

Una de las publicaciones que hizo el locutor fue para asegurar que la artista había sido abandonada en un hotel por su expareja. “Ya está a salvo con mi gente en Miami. La rata (Tekashi) la dejó botada en un hotel sin nada, pero ya está bien cuidada”, comentó.

De igual manera, compartió una fotografía de la famosa en la camilla de una ambulancia a la espera de que la llevaran a un centro de salud. “Por complicaciones de salud, Yailin es trasladada a hospital por evaluación”, comentó.

Esta situación fue nuevamente desmentida por Tekashi, quien indicó: “Tanta mentira que tú hablas. ¡Te da rabia que no puedes controlar la narrativa con todas tus páginas de farándulas que tienes. Deja de mentir siempre porque siempre quedas así 🤡 supera viejo”.

En las redes sociales se ha visto mensajes de preocupación por Yailin La Más Viral y también por Cattleya, la bebé que tuvo hace unos meses, fruto de su relación con Anuel AA.

