Alofoke lanza determinado mensaje por Yailin La Más Viral y Tekashi: ‘Que Dios Cuide a esa joven’

Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, lanzó un mensaje en su cuenta en X para hablar de Yailin La Más Viral, quien fue arrestada luego de golpear a Tekashi 6ix9ine.

Debido a lo turbio que se ha vuelto el caso, el locutor dominicano publicó un texto en el que indicó que él solo se encargó de difundir la noticia que hizo la cantante, quien le reveló llorando en una llamada telefónica que su novio, el famoso rapero estadounidense, la había agredido.

“Como persona receptiva acudí al llamado anoche de una colega amiga dominicana ex comadre que pedía ayuda a gritos, todo el mundo escuchó el audio. Su amiga Camila, que le acompaña, la acogimos en un lugar seguro que es la testigo presencial de todo ante el arresto de Yailin. El día de hoy ella decidió irse con el seguridad de Tekashi luego de salir de prisión. Creo que hice lo correcto y no me arrepiento de tratar de ayudarla. Que Dios cuide a esa joven. El tiempo pondrá todo en su lugar”, dijo.

La declaración llega luego de que la joven saliera de la cárcel después de que pagaran una fianza de $9.000 dólares.

Como persona receptiva acudi al llamado anoche de una colega amiga dominicana ex comadre que pedia ayuda a gritos, todo el mundo escucho el audio. Su amiga Camila que le acompaña la acogimos en un lugar seguro que es la testigo presencial de todo ante el arresto de Yailin. El dia… pic.twitter.com/U5zau4ZLrw — Santiago Matias (@matiasgarciard) December 15, 2023

Inicialmente, Alofoke dijo que había pagado ese monto para liberarla, pero Tekashi indicó que el pago lo hizo fue él.

En la publicación dijo: “¿Alofoke, ¿no fuiste tú que lo pagaste? Ahora sube el equipo de abogados que supuestamente mandaste, sonidista una mierda. Tú eres un hablador”.

Además de esto, comentó: “Yai está en casa porque yo fui a sacarla, Alofoke, ¿dónde está tu equipo de abogados? ¿Dónde está la fianza que pagaste? La dejaste sola, hablador, quedaste así, payaso. Lo que ella quiera hacer lo va a hacer, pero quedaste como el payaso que eres”.

La pelea entre Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine

A través de varios videos que subió Daniel Hernández, nombre de pila del rapero, se vio los instantes violentos que vivieron como pareja y que consistieron en algunos golpes e insultos.

Quizás uno de los más preocupantes fue cuando la dominicana apareció con un cuchillo y amenazaba a su novio.

Por ahora no se ha visto material en el que se ve una agresión de Tekashi, pero sí se ha visto algunos morados en el rostro de la intérprete de ‘Pa Ti’.

Los mensajes en redes

Los usuarios han opinado con cientos de mensajes acerca de esta situación. Algunos de los que se han leído son: “Esa muchacha no terminará bien, ella debe retirarse del mundo del espectáculo, no tiene talento, no tiene manejo, no tiene educación, que salga de ese mundo a tiempo y se dedique a su hija y que haga otra cosa con su vida porque ella como artista no da la talla”.

Otra usuaria afirmó: “Lo mejor que esa niña puede hacer es irse a su país y cuidar a su niña”, “Todo eso provocado por Santiago Matías que no debió grabarla y sacarla al aire”.

