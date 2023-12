Julián Gil habla de la posibilidad de que su hijo con Marjorie de Sousa tenga otra figura paterna 

El actor Julián Gil ofreció nuevas declaraciones sobre el conflicto que tiene con Marjorie de Sousa, quien no le permite ver a Matías, el hijo que ambos tienen en común.

Durante una entrevista con ‘Al Rojo Vivo’, el argentino habló sobre una nueva faceta que empieza en su carrera, debido a que diseña ahora ropa para hombres. “Esto es un sueño realidad, siempre quise tener mi propia línea de ropa”, afirmó.

Además de esto, comentó que pese a que tiene muchos proyectos en lo profesional, la ausencia de su hijo es algo que le causa dolor en su vida.

“Lo que ha pasado es que hoy en día no existe un tema legal, hoy en día todo está en el poder de la mamá y es una decisión de ella. Yo solamente necesito un abrazo de él, quiero convivir con él, quiero fungir como padre y que entienda que sí tiene un papá y eso depende de la mamá”.

El exconductor del programa ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ confirmó que le ha escrito a la actriz venezolana para que le permita que esto ocurra, pero no ha obtenido una respuesta positiva. “Le he dicho que empecemos de cero, ‘déjame entrar a la vida del niño’ y todavía estoy esperando contestación”.

Julián Gil y el conflicto que tiene con Marjorie de Sousa

En este sentido, añadió: “Lo lamentable es que siga pasando el tiempo, aunque sea inminente, puede pasar un mes o 10 años más”.

A su juicio, su hijo no es solo la “víctima” en este proceso, sino también él, debido a que le arrebataron la patria potestad.

El artista considera que el tema legal en el que la justicia no falló en su contra estuvo viciado. “Lo he dicho públicamente al juez, a los juzgados, a todo el mundo porque no hace sentido las cosas que se hicieron y cómo se hicieron”.

Julián Gil indicó que en el caso de que no haya un tema legal todo es más fácil porque depende exclusivamente de su ex, pero él cree que es peor que esta decisión esté en manos de ella.

El actor comentó que no está negado a que su hijo vea a otra figura paterna, pero considera necesario que su niño sepa que él es su papá y compartan juntos. “Si no estoy yo, que esté la otra persona, yo nunca he estado en contra ni he peleado con eso, al contrario, aplaudo que tenga una figura paterna”.

El argentino confirmó que le toca seguir pagando la manutención de su hijo, pero que no se acuerda cuándo fue la última vez que logró ver a Matías.

