“Tenía una droga indetectable”: Lance Armstrong revela por qué nunca dio positivo en el antidoping

Uno de los deportistas más polémicos de los últimos años ha sido el ciclista estadounidense Lance Armstrong. Quien en su momento llegó a ganar siete Tours de Francia, pero fue despojado de los mismos una vez que confesó que se había consumido sustancias ilegales durante las carreras.

Ya pasó 10 años desde que Armstrong reveló que usaba sustancias para mejorar su rendimiento. Y hoy en día ya habla de esa situación con total normalidad. Incluso recientemente durante el podcast Club Random junto a Bill Maher, profundizó sobre el tema.

El ciclista de 52 años explicó como nunca pudo ser detectado de consumir sustancias a pesar de los controles antidoping. Pues alega que hay ciertas drogas que tienen una menor permanencia en el cuerpo, por lo que en algunas horas ya no son detectables.

“La verdad es que tenía una droga que era indetectable, que era tremendamente beneficiosa para el rendimiento y la recuperación”, inicia Armstrong su relato sobre tipo de sustancias que usaba para mejorar su rendimiento deportivo.

Lance Armstrong ganó siete ediciones del Tour de Francia / Getty Images Crédito: PIERRE ANDRIEU | AFP / Getty Images

El estadounidense continuó explicando y dando ejemplos de otras sustancias que si permanecen más tiempo en el cuerpo. “La realidad y la verdad de todo esto es que algunas de estas sustancias, sobre todo la más beneficiosa, tiene una vida media de cuatro horas. Así que ciertas sustancias, ya sea cannabis o anabolizantes, o lo que sea, tienen vidas medias mucho más largas“, comentó.

“Podrías fumarte ese porro e ir a trabajar conduciendo tu tractor y en dos semanas dar positivo, porque la vida media es mucho más larga. Con la eritropoyetina (EPO), que fue el combustible para cohetes que cambió no sólo nuestro deporte, sino todos los deportes de resistencia, tienes una vida media de cuatro horas, por lo que sale del cuerpo muy rápidamente”.

Es por eso que el mismo Armstrong explica como jamás dio positivo en un control. Pues evitar los controles era imposible, pero según la sustancia que utilizaba, si era posible evitar dar positivo.

“En cierto sentido, frustrarías al sistema, pero lo que siempre dije -y no intento justificar lo que dije como algo que quisiera repetir otra vez-, pero una de las frases era: ‘Me han hecho 500 pruebas y nunca he fallado un control antidopaje. Eso no es mentira. Es la verdad. No había forma de evitar el control. Cuando oriné en la taza y analizaron el pis en la taza, pasó”, concluyó.

