Lance Armstrong es “el mayor bandido en la historia del deporte”, según Jerome Pineau

Después de 24 años desde su primer Tour de France y 11 años desde su sanción, Lance Armstrong, el ciclista estadounidense, sigue siendo tema de reacciones y memorias notables. Uno de los testimonios más recientes proviene del francés Jerome Pineau, quien compitió junto a Armstrong y expresó fuertes opiniones en respuesta a la entrevista que el estadounidense concedió al medio alemán Zeit Magazin.

Pineau, hoy en día jefe de equipo de B&B Hotels-KTM, arremetió contra el exciclista profesional al afirmar en un programa de RMC Sports que Armstrong es “el mayor bandido en la historia del deporte”.

El ex compañero de Armstrong, comenzó su crítica diciendo: “Es un espectáculo, siempre ha sido así con Armstrong. Ha sido más tramposo que todos, nos jodió a todos… Era tiránico con sus compañeros y grosero con el pelotón”.

Pineau continuó con su argumento: “Estaba por encima de todas las leyes. Mete en el mismo saco a todo el mundo con sus palabras. ¡Era el más fuerte porque hacía más trampas que los demás! ¡Compró el sistema!”. Su disgusto era evidente al expresar: “¡Armstrong es el bandido más grande de la historia del deporte y lo ha vuelto a demostrar! ¿Por qué no se calla? Ha arruinado a generaciones enteras de las que he formado parte. Puede que tuviera talento, pero tiranizó a todo el pelotón. Tenía a todo el sistema político y deportivo de su parte”.

Jerome contextualizó su postura: “Armstrong se metió a todo el mundo en el bolsillo y sacó un documental en el que cuenta todo lo que hizo. ¡Que le den! ¡Armstrong, quédate donde estás, no te quiero ver aparecer! El ciclismo no merece a personas como tú. ¡No digas que tú has pagado por los otros! ¡No hemos sido todos como tú! No entiendo cómo puede hablar así, es escoria. Ha hecho trampas toda su vida”.

Estas fuertes palabras de Pineau destacan la persistente indignación y el rechazo hacia la conducta de Armstrong en el mundo del ciclismo, subrayando las consecuencias negativas que su comportamiento ha tenido para el deporte y las generaciones de ciclistas involucrados.

Sigue leyendo:

–Jaime Lozano felicita a Raúl Jiménez por sus goles: “Lo está premiando el fútbol”

–Arabia Saudita estudia realizar la Copa del Mundo 2034 en invierno, igual que lo hizo Qatar

–Casi la mitad de las futbolistas en Sudamérica no cuenta con un contrato formal, según FIFPro