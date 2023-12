Cómo el ayuno intermitente cambió la vida de Karla Martínez y Raúl González de ‘Despierta América’

Karla Martínez y Raúl González, del programa ‘Despierta América’, hablaron de cómo el ayuno intermitente los ha ayudado a tener muchos beneficios en su vida.

“El ayuno intermitente tiene muchos beneficios”, dijo la conductora mexicana, quien destacó cómo este régimen alimenticio ayuda a las personas a estar más alerta, dormir mejor, tener mejor capacidad de concentración y lucir una piel más radiante.

Por su parte, el venezolano comentó que cuando se hace bien, no pierdes masa muscular. “Hay mucha gente que dice que ‘no, que al ayunar, porque lo recomendable es que comas cada tres horas para que el metabolismo esté despierto’. No necesariamente, también es cómo rompes el ayuno y qué es lo que comes cuando le toca”.

En este sentido, Karla Martínez dijo que ambos pueden hablar con propiedad porque hacen esta práctica. “Por eso lo decimos, yo sí he sentido muchísimos beneficios”.

Luego, Raúl comentó: “Vayan a mi Instagram, ayer yo puse una sesión de ejercicios y ni yo mismo, con todo el cariño, respeto y la humildad, podía creer que me veo como me veo. Me siento bien”.

Además, afirmó entre risas: “Este año es mi año”.

¿En qué consiste el ayuno intermitente que hacen Karla Martínez, Raúl González y otros famosos?

En el mundo del entretenimiento esta práctica se ha hecho recurrente, por lo que muchas personas se muestran interesadas en saber cómo se hace y cuáles son los beneficios que se obtienen.

La página web Mayo Clinic indica que el ayuno intermitente significa que no comes durante un período cada día o semana”.

Además, explican que hay varias modalidades que pueden hacerse:

Ayuno de días alternos. Sigue una dieta normal un día y ayuna completamente o haz una pequeña comida (menos de 500 calorías) al día siguiente.

Ayuno 5:2. Come una dieta normal cinco días a la semana y ayuna dos días a la semana.

Ayuno diario con tiempo restringido. Come con normalidad, pero solo dentro de un lapso de ocho horas cada día. Por ejemplo, no desayunes, pero almuerza al mediodía y cena a las 20:00.

Los expertos indican que, aunque es una dieta beneficiosa, no es para todo el mundo. “Saltarte las comidas puede no ser la mejor manera de controlar tu peso si estás embarazada o amamantando. Si tienes cálculos renales, reflujo gastroesofágico, diabetes u otros problemas médicos, habla con tu médico antes de comenzar el ayuno intermitente”, advierten acerca de las personas para las que esto podría ser riesgoso.

