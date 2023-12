Donald Trump promete un gran operativo de deportación desde su primer día si es reelegido

Donald Trump reafirmó este sábado que comenzará un gran operativo de deportación de migrantes en su primer día como presidente de Estados Unidos, si resulta reelecto en las elecciones del año próximo.

“En mi primer día de regreso a la Casa Blanca voy a poner fin a todas las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden. Voy a parar la invasión por la frontera sur y comenzaré la más grande y masiva operación de deportación en el país”, aseguró el político durante un mitin en New Hampshire.

La declaración de Donald Trump ocurre en momentos en los que el gobierno de Joe Biden estaría evaluando eliminar el asilo a cambio de lograr que los representantes republicanos voten a favor de un gasto de más de $60,000 millones de dólares para apoyar a Ucrania ante la guerra que comenzó Rusia.

En negociaciones con senadores republicanos, demócratas y funcionarios han propuesto reanudar las expulsiones en caliente en la frontera y expandir la capacidad para deportar a migrantes, entre otras medidas restrictivas, según informaron fuente conocedoras del asunto a Efe.

Señaló la agencia de noticias que la frontera de Estados Unidos con México atraviesa por días de mayor flujo de migrantes. Especialmente Arizona, donde la gobernadora Katie Hobbs se vio obligada a enviar a la Guardia Nacional para controlar la situación.

En más de una ocasión el exmandatario republicano ha criticado la política migratoria de Joe Biden.

“Nuestro país está siendo invadido”

El expresidente Trump hace un mes que Estados Unidos “está siendo invadido”, al constatar la emergencia migratoria en la frontera sur del país.

“Nunca ha habido nada como esto. Nuestro país está siendo invadido. Esto es una invasión”, expresó el exmandatario, que se ubica como el favorito de los republicanos para llegar a la Casa Blanca.

Durante su campaña electoral, ha intensificado su discurso contra los indocumentados y ha prometido que restablecerá la seguridad y el control en la frontera estadounidense, un punto débil de Joe Biden, quien podría ser su adversario el próximo año.

“(Los inmigrantes están) envenenando la sangre de nuestro país”, declaró el político, citado por la cadena de noticias CNN.

El exmandatario criticó, también en ese entonces, durante una entrevista con Univisión la política migratoria de Joe Biden, a la que describió como “una desgracia y una vergüenza” en su país.

“Yo la solucioné (la frontera) tan bien, era tan buena. Tuvimos tan buen resultado con esto que yo no podía hablar (de eso) en la próxima elección. Yo dije: ‘quiero hablar sobre la frontera’ y me dijeron: ‘nadie está escuchando porque ya lo solucionaste’. Y me dije a mí mismo: ‘hiciste algo increíble, arreglaste la frontera, has hecho algo tan bueno, la frontera más segura”, manifestó.

“Y ahora tenemos la frontera más insegura porque lo que ha hecho Biden en la frontera es una desgracia, es una vergüenza, ni siquiera es creíble. Uno diría que hacer algo así es porque eres ignorante u odias el país. Personas de muchos países vienen. Están ocurriendo cosas malas, entrando muchos terroristas, no estaba ocurriendo eso antes”, añadió.

