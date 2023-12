Franquicias de la MLS no participarán en la US Open Cup 2024

La US Open Cup es uno de los torneos de fútbol más antiguos de los Estados Unidos. En esta competición participan todos los clubes profesionales y amateur afiliados a la Major League Soccer. Y es organizada por la Federación de Fútbol de EE.UU.

La pasada edición se la llevó el Houston Dynamo en una final ante el Inter Miami. Esta final puede que haya sido la última con equipos de la MLS, pues este viernes a través de un comunicado la liga informó que las 29 franquicias se retirarán del torneo para 2024.

En su lugar, participarán los equipos de la MLS Next Pro, en su mayoría filiales de las franquicias y que es catalogado como una tercera división del fútbol estadounidense. Esto con el objetivo de permitir que estas franquicias tengan mayores oportunidades para desarrollar a sus jugadores.

Así lo explicó la MLS en su comunicado, en el cual afirma que la decisión fue tomada por el Consejo de Dueños conformado por los 29 propietarios de las franquicias de la MLS.

Houston Dynamo, actual campeón de la US Open Cup /Getty Images

Además otro fuerte argumento para la salida de los clubes de MLS de esta copa es liberar la carga de partidos. Pues actualmente las franquicias estadounidenses juegan 34 partidos solo fase regular y con la creación desde 2019 de la Leagues Cup, el calendario se apretó aún más.

Es por eso que los 29 propietarios decidieron abandonar la competición que data desde 1914, aunque con otro nombre, para permitir jugar más holgadamente el campeonato de MLS y torneo internacional de la Leagues Cup.

Sin embargo, en el comunicado, la MLS no descarta que en un futuro los clubes puedan volver a participar en la US Open Cup. Pues afirman que la MLS “sigue comprometida a trabajar con US Soccer (federación de Estados Unidos) para evolucionar y elevar la US Open Cup para todos los involucrados en los próximos años“, reza el texto emitido por el organismo del fútbol estadounidense.

Últimos 10 campeones de la US Open Cup

Desde 1996 los clubes de la MLS participan regularmente en la US Open Cup. En aquella edición fue el DC United el que se alzó con la copa. Desde entonces equipos como Chicago Fire y Seattle Sounders han sido los más laureados. Aquí la lista de los últimos campeones.

2010 Seattle Sounder

2011 Seattle Sounder

2012 Sporting Kansas City

2013 DC United

2014 Seattle Sounders

2015 Sporting Kansas City

2016 Dallas FC

2017 Sporting Kansas City

2018 Houston Dynamo

2019 Atlanta United

2020 Suspendida por Covid-19

2021Suspendida por Covid-19

2022 Orlando City

2023 Houston Dynamo

