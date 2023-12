Matan a adolescente en elegante avenida de Nueva York

Un adolescente de 18 años fue apuñalado fatalmente en el elegante Distrito Flatiron de Manhattan (NYC) anoche, dijo la policía.

El crimen sucedió alrededor de las 10:40 p.m. en la esquina de East 26th Street y Park Avenue South, según la policía de Nueva York. El adolescente fue apuñalado varias veces y luego su atacante huyó a pie. Más tarde una persona de interés fue detenida, pero no ha sido acusada al momento.

La víctima no identificada fue llevada de urgencia al Hospital Bellevue, donde sucumbió a sus heridas, reportó New York Post. La policía aún no sabe qué tipo de arma utilizó el agresor. Tampoco está claro el motivo del ataque ni si ambos se conocían.

Sigue en alza el número de apuñalamientos y cortes en la ciudad de Nueva York. Hubo 4,493 casos este año hasta principios de diciembre, un aumento de 6% frente al mismo período de 2022. Al mismo tiempo los arrestos por delitos de arma blanca han aumentado casi 30%.

Las cifras no sorprenden a los expertos porque los cuchillos son simplemente más fáciles y baratos de conseguir que una pistola. Sin embargo, suponen un ataque más brutal porque implican más acercamiento físico a la víctima.

Un reporte previo de NYPD alertó en agosto que los apuñalamientos mortales habían subido 29% este año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019). Los ataques con armas blancas se han vuelto más frecuentes en diversos escenarios: calles, edificios, hogares, buses, Metro, fiestas, escuelas y hasta establecimientos comerciales y zonas de cajeros automáticos ATM.

Los jóvenes son protagonistas en la violencia armada de Nueva York como víctimas y victimarios, particularmente balaceras y ataques con armas blancas, incluso dentro y alrededor de las escuelas.