Comparan a Trump con Hitler por decir que los inmigrantes “están envenenando la sangre” de EE.UU.

Distintos líderes políticos bipartidistas han criticado duramente al expresidente Donald Trump por sus declaraciones de que los inmigrantes “están envenenando la sangre de nuestra nación”. La campaña de reelección del presidente Joe Biden comparó al republicano con el dictador de Alemania, Adolf Hitler.

“Dejaron… creo que la cifra real es de 15 a 16 millones de personas en nuestro país. Cuando hagan eso, tendremos mucho trabajo por hacer. Están envenenando la sangre de nuestro país”, dijo Trump en un mitin en New Hampshire el sábado. “Eso es lo que han hecho. Envenenan instituciones mentales y prisiones en todo el mundo, no sólo en América del Sur, no sólo en tres o cuatro países en los que pensamos, sino en todo el mundo. Están llegando a nuestro país desde África, desde Asia y desde todo el mundo”.

Posteriormente volvió a usar la frase en una publicación en su red Truth social. “La inmigración ilegal está envenenando la sangre de nuestra nación. Vienen de prisiones, de instituciones mentales, de todo el mundo”, escribió en mayúsculas.

Ante esto, la campaña 2024 del presidente Biden comparó al expresidente con Hitler. Asimismo, calificó la agenda de inmigración de Trump de “racista” y “extremo”.

“Donald Trump canalizó sus modelos a seguir cuando repitió como un loro a Adolf Hitler, elogió a Kim Jong Un y citó a Vladimir Putin mientras se postulaba para presidente con la promesa de gobernar como un dictador y amenazar la democracia estadounidense”, expresó la campaña de Biden. “Trump no rehuye su plan de encerrar a millones de personas en campos de detención y continúa mintiendo sobre aquella época en la que Joe Biden lo arrasó por más de 7 millones de votos hace tres años”.

Operativo de deportación

La campaña de reelección del demócrata también se produjeron luego de que el expresidente prometiera un gran operativo de deportación desde su primer día en la Casa Blanca si gana las elecciones de 2024.

“Detendremos la invasión en nuestra frontera sur y comenzaremos la operación de deportación interna más grande en la historia de Estados Unidos“, aseveró Trump durante su mitin del sábado.

Asimismo, dijo que planea poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos.

“Esta es la horrible realidad que le espera al pueblo estadounidense si a Donald Trump se le permite acercarse nuevamente a la Oficina Oval“, afirmó el portavoz de la campaña de Biden, Ammar Moussa, en un comunicado.

Y añadió: “Estas políticas extremas, racistas y crueles ideadas por él y su secuaz Stephen Miller están destinadas a avivar el miedo y dividirnos, apostando a que una nación asustada y dividida es la forma de ganar esta elección”.

Declaraciones “repugnantes”

Pero las críticas a Trump no fueron solamente por parte de los demócratas.

Chris Christie, uno de sus rivales de Trump en la carrera presidencial republicana, calificó sus comentarios de “repugnantes”.

“¿Me estás diciendo que alguien que dice que los inmigrantes están envenenando la sangre de este país… es apto para ser presidente de Estados Unidos?“, expresó en el programa “State of the Union” de CNN.

“Es repugnante, y lo que está haciendo es insultar a los estadounidenses que se sienten absolutamente estresados ​​y tensos por la economía y los conflictos en todo el mundo, y está insultando a personas de áreas que no parecen nosotros”, dijo Christie.

