La tiradera de Anuel AA para responderle a Arcángel: ‘Hay una gran diferencia entre líder y discípulo’

Anuel AA le respondió a Arcángel luego de la tiradera que el boricua le dedicó y en el que lanzó varias críticas contra él.

En esta ocasión, el reguetonero tituló su material como ‘Glock, Glock, Glock’ y le dejó varias frases polémicas al intérprete de ‘Me Prefieres a Mí’.

“Ustedes saben quién soy, presentarme no hace falta, ustedes me quieren matar, pero no se juegan la carta”, comentó al inicio el artista.

El boricua aseguró además que es uno de los exponentes del género urbano más relevante.

“Hay una gran diferencia entre líder y discípulo. Cuatro álbumes en Billboard número uno y aun así mi felicidad ‘tá rota”, dijo.

Luego explicó que esto se debe a Cattleya, a quien tiene meses sin ver por su conflicto con Yailin La Más Viral: “Sé que soy un pedazo de mierda, mi hija me la está cuidando un chota. Se agota, mi paciencia, a veces hay derrota. A veces hago las cosas mal y el karma rebota En la vida nunca he tenido suerte. En este mundo falso yo me voy a morir real hasta la muerte”.

Anuel AA reconoció que no ha sido el mejor papá, pero entendió que esto es algo que debe cambiar: “He sido mal padre, a veces un irresponsable. Ahora estoy mejorando, se lo prometí a mi madre. Si no es con Bad Bunny, no te pega’, tiene’ que tirarme. Tú ni me conoce’, cabrón, dime qué va’ a inventarte Tú no mete’ miedo, ni los pana’ tuyo’ de la calle. Aquí to’ el mundo mata gente y todos morimos iguales”.

El intérprete de ‘Mejor Que Yo’ comentó que en el género urbano muchos no son leales: “De todos ustedes Coscu es el único guerrero digno. Y no pudo matarme ni porque me entre a tiros yo mismo. Le tiene miedo a Coscu, por eso es que nunca se tiraron. Te tiró y te hiciste el ciego como José Feliciano”.

La canción del boricua ha tenido un mensaje claro en contra de Arcángel, a quien considera su enemigo por las declaraciones que hace unos días dio sobre él en una entrevista con Molusco TV. En la conversación aseguró que Anuel AA le tiene envidia a Bad Bunny por el éxito que ha logrado.

