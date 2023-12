Ozuna dice que Karol G lo dejó de tratar y él además se burla del nuevo aspecto físico de Anuel AA

La cantante Karol G estrenó su tema ‘Hey Mor’ hace un año, y como suele ser costumbre, pues cuando los temas son un éxito terminan grabando el remix con otros reconocidos artistas, tal fue el caso con esta canción donde se esperaba la participación de Ozuna.

Sin embargo, el puertorriqueño recientemente realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para hablar un poco con sus seguidores de la plataforma, fue en ese momento donde aclaró ciertas cosas y una de ellas fue que mencionó que dicho sencillo no llegará a salir a la calle y muchos se quedarán con las ganas de quererlo escuchar.

“Nunca va a salir, Karol no quiso salir, me regañó, una vez que subí un preview, me sentí regañado, lloré, sufrí y no lo sacamos. Me regañó Karol. Y yo le dije ‘síguela ahí, niño”, dijo el intérprete del género urbano.

Lo que no sabía ‘el negrito de ojos claros’ es que las cosas entre ellos iban a ponerse mal luego que él subiera un adelanto a las redes sociales, hecho que ella habría rechazado de manera contundente. A su vez, él agregó que su acción hizo que ella se enojara mucho y ella dejó de hablarle, aunque destacó que aun así la sigue amando.

“Yo no lo sabía y subí un preview, entonces eso no le gustó a ella, se molestó conmigo y no me habla, pero yo la amo”, manifestó a sus seguidores.

Ozuna se burló de Anuel AA con sus seguidores

Hace menos de una semana Anuel AA sorprendió a sus fanáticos reapareciendo en las redes sociales, y en las historias de Instagram se ve que está trabajando con Ozuna, hecho por el que le terminaron preguntando por el reguetonero y respondió lo siguiente:

“Anuel está bien, está ready ahora mismo, con la barba que tiene se parece a Baltazar de los tres reyes magos, Anuel es el nuevo rey mago. Está Melchor, Baltazar y Gazpar, él se llama ‘Va a robar’. Anuel es uno de los reyes nuevos, uno de los reyes magos”.

El puertorriqueño Anuel AA se muestra mejor de salud. / Foto: Mezcalent.

Ozuna añadió: “Ese cabr*n yo lo amo, es una máquina, el hombre cuando la quiere prender, la prende”.

Sigue leyendo:

· Karol G: te contamos la lista de requerimientos de la cantante para sus conciertos en Medellín

· Karol G dio un concierto sorpresivo para las reclusas de un complejo carcelario y penitenciario

· Karol G sorprendió a niños con cáncer que se encuentran en una clínica de Cali