Índice de Tendencias de Empleo disminuye en noviembre y se prevé crecimiento más lento en 2024

El Índice de Tendencias de Empleo (ETI) del Conference Board disminuyó en noviembre a 113.05, desde un 113.09 revisado a la baja en octubre.

El Índice de Tendencias del Empleo es un índice compuesto, cuando el índice aumenta, es probable que el empleo también crezca, y viceversa.

Los puntos de inflexión en el Índice indican que en los próximos meses está a punto de producirse un cambio en la tendencia de las ganancias o pérdidas de empleo.

“El ETI continuó con una tendencia a la baja después de alcanzar su punto máximo en marzo de 2022,” dijo Selcuk Eren, economista senior de The Conference Board.

“Si bien el índice aún está elevado en comparación con su nivel previo a la pandemia (y se espera que el aumento del empleo continúe en diciembre y principios de 2024), el mercado laboral muestra signos claros de enfriamiento con menos oportunidades disponibles para quienes buscan empleo”, agregó Eren.

The Conference Board, el grupo de expertos que brinda información sobre lo que está por venir, señaló que ahora que la oferta y la demanda del mercado laboral se están equilibrando y la inflación de los precios al consumidor se está desacelerando, por lo que cree que la Reserva Federal ya no aumentará las tasas de interés.

“Durante los últimos seis meses, el crecimiento del empleo fue impulsado casi en su totalidad por atención médica y asistencia social, ocio y hotelería y gobierno. Es menos probable que el crecimiento del empleo en estas industrias sea afectado por una recesión, dada la aguda escasez de mano de obra. El crecimiento del empleo en otras industrias ha sido estable o negativo”, explicó Eren.

En su reporte, The Conference Board ve claros signos de enfriamiento, con varios indicadores componentes del ETI que apuntan a una relajación de la demanda laboral.

El número de empleados que trabajan en servicios de ayuda temporal (un indicador temprano importante para la contratación en otras industrias) reanudó su descenso en noviembre desde su máximo en la pérdida de empleos comenzará en el segundo trimestre de 2024, con una tasa de desempleo que aumentará al 4.3 por ciento, para la segunda mitad de 2024.

El Índice de Tendencias del Empleo agrega ocho indicadores principales de empleo, cada uno de los cuales ha demostrado ser preciso en su propia área.

Los ocho principales indicadores de empleo agregados al Índice de Tendencias del Empleo incluyen:

· Porcentaje de encuestados que dicen que encuentran “empleos difíciles de conseguir” (The Conference Board Encuesta sobre la confianza del consumidor®)

· Reclamaciones iniciales de seguro de desempleo (Departamento de Trabajo de EE. UU.)

· Porcentaje de empresas con puestos que no se pueden cubrir en este momento (National Federation of Independent Business Research Foundation)

· Número de empleados contratados por la industria de ayuda temporal (Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.)

· Relación entre trabajadores a tiempo parcial involuntario y todos los trabajadores a tiempo parcial (BLS)

· Ofertas de empleo (BLS)

· Producción Industrial (Junta de la Reserva Federal)

· Ventas reales de manufactura y comercio (Oficina de Análisis Económico de EE. UU)

Sigue leyendo:

· El 45% de empresas planean eliminar los requisitos de licenciatura en 2024: Encuesta

· 1 de cada 8 estadounidenses jubilados planea volver a trabajar en 2024, por inflación y costo de vida

· Nueve opciones fáciles de conseguir trabajo en CVS y hacerlo desde casa