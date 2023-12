1 de cada 8 estadounidenses jubilados planea volver a trabajar en 2024, por inflación y costo de vida

Para comprender mejor la situación laboral actual y futura de los estadounidenses mayores, en noviembre, ResumeBuilder.com encuestó a 500 personas de entre 62 y 85 años.

Como resultado de la pandemia, muchos no son tan estables financieramente como antes. Este puede ser un factor por el cual los estadounidenses mayores se están “dejando de jubilar” y volviendo a trabajar.

La consulta encontró los siguientes datos reveladores:

· Es probable que el 12% de los estadounidenses jubilados vuelvan a trabajar el próximo año

· Las principales razones por las que los jubilados regresan al trabajo son la inflación y el alto costo de vida

· Dos tercios de los jubilados temen que el sesgo de edad afecte a las perspectivas laborales

· 1 de cada 4 estadounidenses entre 62 y 85 años dice que actualmente está trabajando

La inflación y el costo de vida impulsan las razones por las que los jubilados regresan al trabajo. El 12% de los estadounidenses actualmente jubilados dicen que es muy probable (3%) o algo probable (8%) volver a trabajar el próximo año.

“La principal razón para regresar al trabajo es la inflación y el aumento del costo de vida (61%)”, enfatiza el reporte. “Además, los jubilados dicen que pueden volver a trabajar porque no ahorraron suficiente dinero para la jubilación (34%), para ayudar a pagar sus deudas (34%) y para combatir el aburrimiento (34%)”.

La mayoría (78%) de los jubilados que están considerando volver al trabajo están muy entusiasmados (23%) o algo entusiasmados (55%) con la perspectiva.

“Claramente, el factor que impulsa a la mayoría de las personas mayores a regresar al trabajo es el financiero, pero para muchos esta no es la única razón. En mi propia práctica, a menudo me encuentro con jubilados que descubren que extrañan la camaradería de trabajar con otros. Muchos todavía quieren estar en el juego y no están listos para simplemente ‘jugar al golf’. Muchos están entusiasmados por probar algo nuevo o algo que siempre quisieron explorar”, dice Stacie Haller, asesora profesional principal de ResumeBuilder .

“Además, el trabajo remoto ha ayudado a los jubilados a regresar al trabajo, ya que crea más oportunidades para aquellos que ya no pueden viajar o pasar largos días en la oficina”, agregó Haller.

La encuesta muestra que dos tercios están preocupados por la discriminación por edad. La mayoría dice que buscará un nuevo trabajo en una nueva industria (59%), mientras que el 14% dice que volvería a su lugar de trabajo anterior y el 27% buscaría un nuevo empleador en la misma industria.

La pluralidad de jubilados quiere volver a trabajar de forma presencial (45%), mientras que el 32% preferiría trabajar de forma totalmente remota y el 11% dice que le gustaría ser híbrido. El 11% restante dice que no tiene preferencia de lugar de trabajo.

“La discriminación por edad es real y los retornados deben eliminar de sus currículums y de LinkedIn cualquier cosa que pueda indicar que son candidatos mayores. Por ejemplo, usar una dirección de correo electrónico de AOL, incluir una dirección particular, fechas de graduación o incluir una fotografía. Sólo se deben incluir los últimos 15 años de experiencia”, afirma Haller.

“La mayoría de las empresas comprenden las leyes laborales y lo que se puede o no preguntar durante las entrevistas. Al entrevistar, es importante que las personas mayores muestren entusiasmo y centren sus respuestas en por qué son la mejor persona para el trabajo. También deben estar preparados para discutir y resaltar su adaptabilidad, capacidad para aprender rápidamente, habilidades técnicas (tomar clases para aprender lo que necesita) y su experiencia laboral relacionada. Las habilidades profesionales que los estadounidenses mayores han aprendido a lo largo de sus muchos años de trabajo son una de las razones por las que tantas organizaciones están interesadas en contratar a personas de este grupo. Las empresas comprenden el valor que este grupo aporta a una organización”, apuntó Haller.

Para ver más detalles de la encuesta, ingrese aquí.

