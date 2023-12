A Elizabeth Gutiérrez la critican fuertemente por nueva foto con su amor William Levy

Elizabeth Gutiérrez nuevamente ha dado tema de conversación por una foto donde se muestra abrazada de forma cariñosa junto a William Levy, ambos sonriendo y luciendo felices juntos. La actriz compartió esta imagen en sus redes sociales para celebrar los momentos especiales que vive con el padre de sus hijos.

La relación entre ellos ha tenido altos y bajos a lo largo de los años, pero a pesar de eso, han logrado superar sus diferencias y mantenerse unidos por el bienestar de sus hijos. Esta imagen demuestra que ambos han dejado atrás las discordias y han decidido darse una nueva oportunidad como pareja. Sus seguidores y fanáticos se han mostrado muy felices y emocionados por esta noticia, aunque otros no tanto.

Recordemos que la pareja se conoció durante la grabación de la telenovela ‘Protagonistas de Novela’ filmada en el 2003 y desde entonces han estado involucrados sentimentalmente. Aunque han tenido períodos de separación, siempre han logrado reconciliarse y encontrar la forma de seguir adelante.

En la publicación de la postal, Elizabeth expresó su amor y gratitud hacia Levy, agradeciéndole por su amor y dedicación hacia su familia. Además, afirmó que están comprometidos a trabajar juntos para fortalecer su relación y criar a sus hijos de la mejor manera posible.

Elizabeth Gutiérrez junto a su hija Kailey, fruto de su amor con William Levy. / Foto: Mezcalent.

Esta imagen ha generado mucha expectativa entre los seguidores de la pareja. Sin duda, esta reconciliación representa un gran paso en la vida de Gutiérrez y Levy, quienes han decidido apostar nuevamente por su amor y por su familia.

Internautas opinan en contra de la relación de Elizabeth Gutiérrez

“Si no quieren que la gente opine ellos tienen la opción de tener el Instagram privado”, “Por Dios Eli no engañas más por más que hagas lo que hagas”, “La gente que tanto habla sobre el amor propio, no conoce el amor al prójimo, y sin duda, el tener tanto amor propio, no te hace mejor persona”, “O por dios mujeres ámense, quiéranse sean prioridad de Uds. mismas por favor no se dejen pisotear ni por el mismísimo Brad Pitt”, “sí quede yo al pensar que ya habían terminado”, “Se la pasa posteando a William ahora porque no tiene contenido para publicar”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

