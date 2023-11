Elizabeth Gutiérrez rompe el silencio para El Gordo y la Flaca y habla de los rumores de separación

Elizabeth Gutiérrez y William Levy, por alguna razón, suelen ser noticia por supuestas infidelidades, separaciones y reconciliaciones, desde los inicios de su relación. Muchos de los rumores sobre las famosas por las cuales Levy “deja a Elizabeth”, supuestamente, nunca han sido confirmadas necesariamente. Sin embargo, en redes sociales los ataques a la actriz mexicana no tienen tregua.

Muchos de los detractores de la pareja acusan a la actriz de no darse su lugar, de no respetarse y de siempre sucumbir ante el padre de sus hijos. Pero, la verdad sea dicha, nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que pasa entre ellos como matrimonio y como pareja.

Elizabeth, quien se ha caracterizado por nunca aclarar nada de lo que se dice de ella, rompió el silencio para El Gordo y la Flaca en una breve conversación con el periodista Jordi Martín. Como era de esperarse, cuando se le preguntó por la supuesta separación que protagonizaron recientemente ella dijo: “No tengo nada que decir acerca de eso”.

Escena de la telenovela “Vuelve a Mí” de Telemundo. / Foto de Mezcalent. Crédito: Mezcalent

Hay que recordar que previo a que iniciara la telenovela, “Vuelve a Mí”, se llegó a decir que William Levy le había sido infiel, nuevamente, y esta vez con la co-protagonista de esta historia, la actriz mexicana Samadhi Zendejas. Esto nunca se aclaró y los rumores se fueron así como llegaron, rápido pero sin quebrantar la familia que conforman, al menos de cara a la prensa y las rede sociales.

Ni William ni Samadhi hablaron al respecto, pero en el mundo del espectáculo se destacaron las publicaciones de Elizabeth Gutiérrez en Instagram, en donde ésta parecía estar lanzando indirectas sobre su separación con el actor. Vale decir, por otra parte, que muchos han dejado de creer estos rumores, porque casi siempre coinciden con los nuevos proyectos televisivos del actor. Mientras que otros conductores de TV, le exigen a la pareja del cubano que muestre un poco más de respeto hacía si misma y que acepte la separación con elegancia.

El encuentro de Martín y Elizabeth, por otra parte, se produjo en España, específicamente en Almería en donde fue reconocido por su trabajo como actor y logró además plasmar sus huellas en la ciudad andaluza. Para este reconocimiento el cubano no llegó sólo y junto a él estuvieron tanto Ely como sus dos hijos, Kailey y Christopher Levy.

Sobre los rumores de infidelidad vale decir que estos podrían haber terminado hoy, por cómo ésta habló para las cámaras de El Gordo y la Flaca. Elizabeth se refirió a ellos como familia y como pareja, alegando además lo orgullosa que está del padre de sus hijos, por todos los logros que éste ha ido acumulando y alcanzando a lo largo de su carrera como actor, director y productor.

Elizabeth recordó que ella ha estado junto a él desde que todo empezó. Lo ha visto crecer desde cero y cómo ha ido venciendo todos los no en sí. “Empezar con él desde cero y ver todo lo que ha logrado de verdad que me enorgullece muchísimo y se merece todos los premios, todas las cosas que le suceden porque de verdad no pierde su esencia de ser ese hombre humilde y agradecido que conocí hace más de 20 años”.

La protagonista de “El Rostro de Analía” también ratificó el cariño que tanto ella como William le tienen al famoso programa de Univision, en el que ambos han participado como invitados y conductores junto a Lili y Raúl. Elizabeth les envió cariño sincero y ante la cámara de Martín fue mencionándolos a todos por nombre, sobre todo porque sabe que éstos han estado ahí, siempre, tanto para ella como para el actor cubano, quien actualmente es un talento exclusivo para Telemundo.

Se entiende, por lo anterior, que por esta misma razón es probable que William Levy no aceptó conversar con las cámaras del programa de Raúl de Molina y Lili Estefan, dos personalidades que son preciadas y queridas por él mismo.

