Bárbara de Regil se corona como la ganadora del programa “¿Quién es la Máscara?”

La actriz Bárbara de Regil fue la ganadora de la última temporada del programa “¿Quién es la Máscara?” con su personaje de “Puercoespunk”, y confiesa que, aunque a ella varias personas del reality no le caían bien, la cosa cambió cuando estaba en su personaje, por lo que esta experiencia la ha puesto a reflexionar sobre este tema.

“Me deja la experiencia que a veces uno dice ‘no, es que esta persona no me cae bien’; a mí me pasó, no me caían bien y en el personaje me caían bien. Creo que tengo que reflexionar.

Logré hacer algo que no esperaban que pudiera hacer así de distinto. Hacer un personaje que realmente la gente no iba a saber quién era y así tener que enamorar a la gente, eso me gustó mucho”.

La mexicana confiesa que pensaba que ser parte del show era algo muy fácil y no dudo en aceptar la invitación, pero luego de participar se dio cuenta que de fácil no tenía nada.

“Siempre darte cuenta cómo algo que ves fácil y que crees fácil, como yo que veía ‘La Máscara’ de repente en la tele yo decía ‘¡qué fácil es eso!’ y no, es muy complicado, los trajes, todo tiene su complejidad.

Lo más difícil fue tener la habilidad de interactuar todo en masculino, de hacer la historia de ‘Lupita la gatita’ y todo esto, siempre hablando en masculino después de haber bailado, que yo quedaba cansadísima”.

La protagonista de “Rosario Tijeras” recuerda que varias canciones se le complicaron por su tipo de voz, entre ellas la de Shakira y Bzrp ‘Music Sessions, Vol. 53’.

“Mi voz es muy ronca, entonces cantar cosas que iban como hacia arriba me costaba mucho. Yo siempre decía ‘¡no!, por favor denme algo más facilón de cantar’ y era de ‘¡no!, no te vamos a dar algo más fácil, canta esto’; y yo, algo más fácil para mi voz que es ronca, me costaba trabajo.

La parte de ‘¡pa’ tipos como tú uh uh uh!’, esa ¡cómo me costó trabajo!”, aseguró.

