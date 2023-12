Exrepresentante de Schumacher: “No tengo esperanzas de volver a verlo. No hay noticias positivas”

El próximo 29 de diciembre se cumplirán 10 años del trágico accidente que sufrió el múltiple campeón del mundo de la Fórmula 1 Michael Schumacher en la Estación de Esquí de Méribel, en los Alpes franceses.

Tras el incidente su estado de salud continúa siendo una incógnita para los millones de fanáticos que cosechó a lo largo y ancho del mundo.

La familia del expiloto de Ferrari siempre fue muy hermética y durante todo es tiempo ha mantenido en confidencialidad el verdadero estado de salud de Michael.

Pero uno de los que habló sobre la poca información que se sabe sobre el piloto fue exrepresentante Willi Weber: “Desafortunadamente, cuando pienso en Michael ahora, no tengo ninguna esperanza de volver a verlo. No hay noticias positivas después de diez años”.

“Por supuesto, lo lamento mucho y me lo reprocho. Habría tenido que visitar a Michael en el hospital. Me sentí como un perro después de su accidente, me causó un impacto muy fuerte, te puedes imaginar. Por supuesto, también el hecho de que Corinna no me permitiera más contacto. Pero en algún momento tuve que liberarme de Michael, separarme”, agregó.

Y concluyó: “Incluso tres o cuatro años después, la gente que me reconocía seguía preguntándome: ‘Eres el ex mánager de Schumacher. ¿Cómo está Michael?’. Fue entonces cuando dejé de intentar explicarme y pensé: ‘¿Por qué nadie me pregunta cómo estoy?’ Para mí estaba claro: Bueno, ahora se acabó. La mierda tiene que salir de mi cabeza”.

Gran vínculo con Michael Schumacher

Finalmente, también aprovechó para hablar de Mick Schumacher y su reciente salida de la Fórmula 1: “Si hubiera estado al lado de Mick, el jefe del equipo Haas (Günther Steiner) no habría jugado un papel tan malo con él y Mick habría tenido una segunda oportunidad en otro lugar”.

Ahora, el joven de 24 años hará su presentación en el Mundial de Resistencia en donde correrá por primera vez en Le Mans: “El niño tiene que adaptarse como lo hizo su padre en aquel entonces. Este no es un auto de fórmula. No puedes tirarlo a la curva como un Fórmula 3, que Michael conducía con precisión como un reloj suizo. Allí aprendió mucho para el futuro. También le deseo lo mismo a Mick”.

