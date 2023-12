“Ya no es quien solía ser”: Jean Todt ofreció actualización sobre estado de Michael Schumacher

Jean Todt, exdirector del equipo Ferrari de Fórmula 1, compartió su perspectiva sobre la situación actual de Michael Schumacher en una entrevista con el diario francés L’Equipe. Reveló que aunque Schumacher está presente, ya no es el mismo individuo que solía ser, y destacó el apoyo fundamental que recibe de su familia, quienes lo cuidan y guían en su nueva vida.

“Michael está aquí, así que no lo extraño. (Pero él) simplemente ya no es el Michael que solía ser. Es diferente y se deja guiar maravillosamente por su esposa e hijos que lo protegen. Su vida es diferente ahora y tengo el privilegio de compartir momentos con él”, señaló, respetando el silencio que ha elegido la familia del ex piloto alemán.

Todt respetó la decisión de la familia de Schumacher de mantener silencio sobre su condición, pero señaló que el grave accidente que sufrió en 2013, mientras esquiaba en Méribel, Francia, marcó un cambio significativo en su vida. El impacto de ese incidente, donde golpeó su cabeza contra una roca, generó un trauma craneoencefálico severo y lo llevó a un coma inducido durante seis meses. Desde entonces, su estado de salud ha sido un tema privado y restringido a un círculo selecto.

“Desafortunadamente, el destino lo golpeó hace diez años. Ya no es el Michael que conocimos en la Fórmula 1″, indicó Todt sobre el grave accidente que sufrió el alemán el 29 de diciembre de 2013 mientras esquiaba en la estación alpina de Méribel, en Francia.

Durante estos años de incertidumbre, Todt ha sido una figura cercana a la familia Schumacher y ha hablado ocasionalmente sobre la situación de Michael. En 2019, mencionó en una entrevista con el diario italiano La Repubblica que Schumacher estaba luchando día a día por mejorar su condición, ofreciendo así una visión esperanzadora pero sin detalles precisos sobre su estado actual.

El próximo 28 de diciembre se estrenará un nuevo documental sobre la vida de Schumacher, coincidiendo con el décimo aniversario de su trágico accidente. Este piloto, reconocido por su impresionante carrera en la Fórmula 1, acumuló siete títulos mundiales, 71 vueltas rápidas y 155 podios a lo largo de su trayectoria, dejando un legado imborrable en la historia del automovilismo.

El interés mundial en la historia de Schumacher no solo se centra en sus logros deportivos, sino también en la incertidumbre y el misterio que rodean su recuperación.

En octubre, el abogado de Schumacher, Felix Damm, reveló que la decisión de mantener la privacidad sobre su estado de salud se debió a la constante preocupación por proteger su intimidad. Damm explicó que la emisión de un informe final sobre la salud de Schumacher no habría marcado un cierre definitivo, sino que habría generado una necesidad constante de actualizaciones sobre su estado, algo que la familia deseaba evitar.

