Gobierno de Joe Biden criticó la nueva ley de Texas y afirmó que “deshumaniza a los migrantes”

El gobierno estadounidense de Joe Biden criticó este martes la nueva ley de Texas que permite las detenciones y deportaciones de los migrantes que ingresan al estado de forma irregular, al considerar que la norma “deshumaniza” a los extranjeros.

“Es una ley extrema que no hace ni hará que las comunidades de Texas sean más seguras. Simplemente no es así. Y creo que hay que agregar a eso que está muy en línea con lo que a los republicanos les gusta hacer o tienden a hacer“, declaró en una rueda de prensa Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca.

Según la funcionaria, la ley en Texas “demoniza” y “deshumaniza” a los migrantes que llegan a Estados Unidos cruzando la frontera desde México, a pesar de los múltiples peligros que ello significa.

“No es lo que somos como país”

“Esto no es lo que somos como país”, aseguró Jean-Pierre. “Esto no es lo que deberíamos ser como país. Las comunidades no deberían ser atacadas individualmente ni puestas en peligro. Y esto es lo que estamos viendo”, dijo.

La portavoz destacó que implementar medidas antiinmigrantes es algo que el gobernador republicano Greg Abbott “ha hecho una y otra vez” y que hay muchos ejemplos de ellos que se pueden mencionar.

“Ya sea que se trate de dejar a los migrantes a un lado de la carretera en medio del invierno, de instalar alambre de púas cerca de la frontera, lo que la hace más peligrosa para que la Patrulla Fronteriza haga su trabajo; y pusieron boyas en el río, lo que también dificulta que la Patrulla Fronteriza haga su trabajo”, señaló.

Tropas de la Guardia Nacional de Texas vigilan a algunos de los más de 1,000 inmigrantes que cruzaron el Río Grande durante la noche desde México el 18 de diciembre en Eagle Pass, Texas. Un aumento de hasta 12,000 inmigrantes por día que cruzan la frontera sur de Estados Unidos ha abrumado a las autoridades en las últimas semanas. Foto de John Moore/Getty Images

La nueva norma, enfatizó Jean-Pierre, “es extrema” e “increíblemente desafortunadamente”. “Pero esto es lo que vemos en determinados republicanos que intentan deshumanizar a un grupo de personas que vienen aquí o a algunos de ellos que intentan migrar aquí. Y los están poniendo en peligro”, afirmó.

La portavoz expresó que el presidente Biden “ha sido muy claro” en que quiere asegurarse de lograr un acuerdo bipartidista sobre la crisis migratoria y la seguridad fronteriza, que “obviamente es importante”.

“Necesitamos resolver esto de manera bipartidista”, destacó la funcionaria.

Hay “avances” con los republicanos

Dijo que el mandatario demócrata se ha sentido “alentado” por las discusiones que ha tenido con los republicanos recientemente en el Capitolio y aseguró que se están produciendo avances, aunque no habló de ellos. Agregó que Biden cree que Estados Unidos tiene que solucionar el tema migratorio.

“Por eso, en su primer día en el cargo, presentó una legislación de inmigración integral y se lo tomó muy en serio. Él cree que es realmente importante. Creemos que vamos en la dirección correcta. Nos sentimos alentados por las discusiones que están teniendo lugar en el Capitolio. Por eso queremos asegurarnos de llegar a un acuerdo bipartidista al respecto”, comunicó.

Jean-Pierre no quiso adelantarse a la posibilidad de que el gobierno de Joe Biden tome acciones legales contra la ley antiinmigrantes en Texas, como ya lo hizo, por ejemplo, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles.

