“No somos pareja porque él no quiere”: Luis Enrique ironiza sobre su relación con Mbappé

El deterioro de la relación entre Kylian Mbappé y Luis Enrique se tensó en los últimos días por los últimos malos resultados del PSG y la posición en el campo del atacante francés.

Este martes el entrenador del Paris Saint Germain aseguró que mantiene una relación “perfecta” con la estrella del equipo Kylian Mbappé, a tal punto que dijo que “no somos novios (…) porque él no quiere”.

“No somos novios, pero casi. Más que nada porque él no quiere”, insistió el entrenador asturiano en la rueda de prensa previa al encuentro de liga que medirá al PSG contra el Metz.

Luis Enrique afirmó al periodista desconocer “por qué me haces esta pregunta, porque yo tengo mucha cercanía con la mayoría de los jugadores”, y “con Kylian desde el principio”, al que definió, como “una persona muy cercana, muy bromista, siempre sonriendo”.

Luis Enrique habló de Mbappé. Crédito: FRANCK FIFE | AFP / Getty Images

Después, el exseleccionador español recalcó que tiene la esperanza de que el equipo progrese con el paso de los meses: “Era un pensamiento real por mi parte y una esperanza de que a medida que pasen los meses sigamos progresando. Estoy totalmente convencido de ello. Si me equivoco, seré muy criticado, pero no me importa. Me han criticado toda la vida. Ése es mi papel. Veo que el equipo está mejorando, muchos de las cosas están muy bien hechas. Queda un partido este año y me gustaría que pudiéramos dar una victoria a nuestros seguidores”, añadió.

“Estoy contento porque tenía muchas ganas de volver a España. Teníamos ganas de volver y ver a nuestros seres queridos. Conocíamos muy bien a la Real Sociedad, pero también a su entrenador, a su afición y a la ciudad, que es una de las más bonitas de España. Quedaron primeros de grupo, por delante del Inter, finalista. Va a ser un partido muy difícil para nosotros”, esgrimió otra vez respecto a su opinión sobre el cruce de Champions contra la Real Sociedad.

El técnico del Paris Saint Germain, además, hizo balance sobre sus primeros meses en París. “Todavía estamos al principio de nuestra etapa como equipo. Estoy más que satisfecho con el inicio de temporada y los resultados. El hecho de que nos haya tocado un grupo tan difícil en la Champions nos ha dado buenas sensaciones. Somos líderes en liga y ésa es la posición que nos gustaría ocupar a lo largo de la temporada”, declaró.

Las imágenes después del empate (1-1) en Dortmund que les dio el pase a octavos de la Championes, en las que Mbappé saludó a Luis Enrique de forma distante, y la portada de ‘L’Equipe’ han hecho que la situación se de actualidad en Francia.

