César Bono ha ganado la demanda y podrá recuperar su casa

El actor mexicano César Bono ya podrá dormir tranquilo, pues ha logrado ganar la demanda que presentó hace semanas contra Jessica López Rivera.

Bono dio recientemente una entrevista al programa de televisión ‘Sale el Sol’ y aprovechó esta conversación para aclarar que la mujer tendrá que salir de la casa que le había alquilado hace un par de años en La Herradura, Huixquilucan, México.

El actor alegaba que López Rivera pagó un solo año de alquiler y dejó de hacerlo para el segundo año. Todo el caso lo expuso a través de un video en redes sociales.

En el video dijo: “México, estoy en problemas. Soy César Queijeiro Bono y quiero decirles que en mi casa, que se ubica en La Herradura, Huixquilucan, Estado de México, vive una persona sin pagar renta desde hace más de un año. Esa persona es Jessica López Rivera, que trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”.

Ese mismo video lo acompañó con un texto: “Solicito su amable apoyo. Día con día habitan en mi casa sin pagar un solo peso desde hace un año”.

Ahora, Bono agradeció en el programa el apoyo que le han dado con este caso. “Recibí tal apoyo que ya perdió el caso la señora, ya va a tener que salir, va a tener que pagar”.

También detalló: “Yo no sabía pero legalmente yo no podía forzarla a que me pagara hasta que la echara fuera. Ahora, que ya va a tener que dejar la casa, o me paga o se va a la cárcel. Lo siento mucho Jessica pero o pagas o hay cárcel, así son las leyes no es que así sea yo”.

Por otro lado, Bono tampoco sabe si Jessica aceptará esta decisión con facilidad. Pero si se niega tendrá que se sacada de la propiedad con la policía.

Sigue leyendo:

• Anel Noreña se ha comprado una casa con las regalías de José José

• Carolina Sandoval ha decorado de Navidad su casa en Miami y Madrid

• Jacky Bracamontes muestra a detalle su decoración navideña