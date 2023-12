Paulina Burrola dice la causa que la llevó a no querer seguir en una relación con Mauricio Ochmann

En una entrevista exclusiva a la revista ‘CARAS’, Paulina Burrola abrió su corazón y compartió sus sentimientos después de su ruptura con Mauricio Ochmann. Aunque había mantenido silencio hasta ahora, decidió hablar y enfrentar el tema de frente.

“Creo que todos como seres humanos vamos evolucionando, y tanto Mau como yo somos personas que constantemente trabajamos en nuestro crecimiento. Si algo platicamos desde que nos conocimos, fue la importancia de ser sinceros y libres con las decisiones que tomamos“, inició diciendo al mencionado medio.

Mauricio Ochmann y Paulina Burrola tenían rumbos distintos. / Foto: Mezcalent.

En cuanto a su relación con Ochmann, Burrola expresó que sigue teniendo cariño por él, pero que ahora está enfocada en sí misma y en construir su futuro. Agradece los momentos vividos juntos, pero sabe que es hora de seguir adelante por separado.

“Un día nos sentamos a analizar los caminos que estábamos tomando y, con todo el cariño que nos tenemos, nos dimos cuenta de que íbamos en rumbos distintos“, añadió durante la conversación.

Aislinn Derbez responde a quienes la acusan de fracturar la relación de Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez mencionó que es completamente respetuosa con las relaciones que pueda llegar a tener su exesposo Mauricio Ochmann, y que siempre han mantenido una comunicación sana y cordial, especialmente por el bienestar de su hija.

“Yo no me meto en esos temas, ella me cae increíble, es adorable. Siempre respetó a mi hija, la quiso muchísimo y yo estoy muy agradecida por eso. Ella siempre estuvo de acuerdo y supo que él y yo somos muy cercanos, y al contrario, lo tomó con la mejor actitud y filosofía, es una mujer maravillosa y súper abierta y no tengo nada malo que decir de ella”, expresó en un encuentro con los medios de comunicación.

El actor Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez tienen una hija en común. / Foto: Mezcalent.

La actriz también hizo énfasis en la importancia de no creer todo lo que se dice en los medios de comunicación y redes sociales, ya que muchas veces son rumores sin fundamentos que solo buscan generar polémica.

Aislinn pidió que se respetara su privacidad y la de su exesposo, ya que son temas personales que deben ser tratados de forma privada y no en los medios de comunicación.

Sigue leyendo:

· Aislinn Derbez responden a quienes dicen que fue el motivo de la ruptura de Mauricio Ochmann

· Aislinn Derbez puede trabajar y ser buena madre gracias a Mauricio Ochmann, pero dice que no volverá a casarse

· VIDEO: Mauricio Ochmann confirma el fin de su noviazgo con Paulina Burrola