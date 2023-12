USMNT niega que clubes de la MLS participen en la U.S. Open Cup con sus filiales

La Federación de Fútbol de Estados Unidos (USMNT por sus siglas en inglés), negó este miércoles que los 29 equipos que conforman la Major League Soccer (MLS) participen en la U.S. Open Cup con sus respectivas filiales para disminuir la carga de partidos.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la USMNT dejó claro que la opción de que cada franquicia de la MLS Next Pro sea quien dispute la U.S. Open Cup no es la mejor opción y continuarán en la búsqueda de una solución que cuente con la aprobación de todos los clubes.

“Seguimos comprometidos en abordar las necesidades y preocupaciones de todos nuestros miembros, incluyendo a la MLS y otras partes interesadas, para realzar y mejorar la U.S. Open Cup”, dijo el ente rector del fútbol en Estados Unidos.

Por su parte, la MLS apuntó en una nota de prensa que sigue “comprometida” para encontrar una “solución viable” para el torneo de 2024. También aseguró que está “está trabajando para encontrar un camino que aborde sus objetivos e inquietudes”.

La Copa US Open es el torneo más antiguo de fútbol en EE.UU., se juega en formato de copa y su último campeón es el Houston Dynamo, que derrotó en la final al Inter Miami.

El pasado viernes, la MLS anunció su intención de que en 2024 compitieran en ese torneo los equipos filiales de la MLS NEXT Pro.

“Esta decisión brindará a los jugadores profesionales emergentes oportunidades adicionales para una competencia significativa. La medida también beneficia a la temporada regular de la MLS al reducir la congestión del calendario, liberando hasta seis fechas de partidos entre semana”, afirmó.

La MLS apuntó en ese comunicado que sus conjuntos ya estaban recurriendo de forma habitual a jugadores jóvenes de la MLS NEXT Pro para la Copa US Open, especialmente en las primeras rondas, algo que no gustó a la USMNT porque podría caer el nivel del torneo.

Varios jugadores la pasada campaña, incluyendo la estrella del Inter Miami Lionel Messi, cayeron en lesiones musculares que a la postre tuvieron su fundamento en la fuerte carga de partidos con el que cuenta el calendario de las competiciones estadounidenses.

En total, además de la MLS, los jugadores participan en la Leagues Cup, la Liga de Campeones de la Concacaf, la U.S. Open Cup y también deben lidiar con los compromisos de sus respectivas selecciones que actualmente se encuentran en fase de clasificación para el Mundial de fútbol de 2026.

