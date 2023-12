En ‘El Gordo y la Flaca’ recuerdan los mejores viajes que han hecho en el programa 

Cierra el año y muchos aprovechan para hacer un recuento de lo que han vivido. Tal como en el programa ‘El Gordo y la Flaca’ que han aprovechado estos últimos días para recordar los mejores viajes que sus conductores han hecho con el show de entretenimiento que transmite de lunes a viernes la cadena Univision.

Lili Estefan, conductora del programa, habló de lo mucho que le gusta viajar y por eso han hecho transmisiones desde distintas partes del mundo.

“A mí me encanta recordar… A lo largo de nuestros 25 años, que lleva ‘El Gordo y la Flaca’, el programa ha viajado a diferentes partes del mundo”, comentó.

Luego, Clarissa Molina presentó las imágenes de los distintos sitios a los que ha viajado el show.

Una de las ciudades favoritas ha sido Las Vegas, ciudad en la que usualmente se celebra los Latin Grammys. También han visitado el corazón de la Gran Manzana al recorrer sus principales barrios.

‘El Gordo y la Flaca’ han estado en países del Caribe como Puerto Rico y República Dominicana.

Otro evento que no se pierden en el programa son los Mundiales de fútbol y por eso han transmitido en las ediciones de Alemania (2006), Sudáfrica (2010), Brasil (2014) y Rusia (2018).

Los viajes de ‘El Gordo y la Flaca’

En la lista también aparecen otros lugares como Jerusalén, Roma, el Vaticano, Sevilla y Londres para los funerales de la reina Isabel II.

Este año hubo un viaje muy especial, pues estuvieron en Sevilla, España, para el Latin Grammy 2023.

Lili Estefan contó que han estado en muchos lugares, pero Raúl de Molina es quien ha “gozado más el poder viajar” porque ella tenía a sus hijos más pequeños.

“Ha sido una experiencia increíble poder mostrarles a ustedes todo lo que ha pasado, desde los Mundiales de fútbol hasta los grandes eventos en nuestros países latinoamericanos y que vengan muchos más”, dijo.

Carlitos, “el productor”, le preguntó a su compañera cuál fue el viaje que más le gustó hasta ahora y ella no quiso decirle un país en específico, pues entre risas recordaron una anécdota que no quisieron contar.

Clarissa Molina también intervino y dijo: “Cada último viaje es el mejor viaje”.

Lili Estefan comentó que cada una de estas travesías han tenido su momento, pero sobre todo propósito especial. “Cada viaje ha cumplido nuestra expectativa”.

La dominicana, por su parte, comentó que hacer el show desde Sevilla, en 2017, fue muy especial porque salieron del set.

‘El Gordo y la Flaca’ recibirá estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Este año ha sido muy especial para el show porque además de celebrar los 25 años de historia, los eligieron para ser homenajeados en el 2024 con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La distinción la recibirán por sus aportes a la televisión hispana en los Estados Unidos, pero sobre todo por ser uno de los programas de entretenimiento referencia en la región.

Cuando les dieron la noticia, Lili Estefan fue una de las que más se emocionó: “No podíamos creerlo”, reconoció. “Te dicen ‘conéctate, va a haber un anuncio importante’, pero nadie nos explicó lo que era. Estás en la casa, tranquila… Yo he llorado, ustedes no se imaginan la emoción cuando uno después de tantos años de trabajo, porque yo llevo en esta cadena que es mi segundo hogar 37 años ya cumplidos, y el poder representarlos a todos ustedes porque a través de nosotros, qué les puedo decir, hay otra estrella en ese paseo en Hollywood, que creo que es lo más difícil que podemos nosotros lograr. Yo creo que después de esto no sé qué más…”.