‘Esto parte el corazón’: Mensajes de solidaridad con Yailin La Más Viral por el video de su arresto

Se filtró un video del momento en el que arrestaron a la cantante dominicana Yailin La Más Viral, por haber agredido a Tekashi 6ix9ine, en medio de un pleito en el que aseguran que ella también fue golpeada por su pareja.

En la cuenta en Instagram de ‘En Casa con Telemundo’ compartieron estas imágenes en las que se le ve a la intérprete de ‘Pa Ti’ dentro de una patrulla mientras habla con uno de los funcionarios policiales.

“Estábamos discutiendo, él viene, me agrede, viene y se va, se lleva mi teléfono, viene y me borra todo. Comienza todo a grabar y me dice que no tengo nada que hacer aquí, no me la quiere devolver (sus cosas) y me dice que no me las iba a devolver”.

La artista, quien lucía hinchada en la grabación, le contaba a la Policía que no es de los Estados Unidos y por eso le daba miedo cuando el rapero estadounidense le decía que la dejaría sin nada.

“No tengo vehículo, no tengo nada”. En la conversación, la famosa afirmó que la discusión empezó porque ella le dijo que se iba a ir, fue entonces cuando Daniel Hernández le quitó su pasaporte, según el testimonio de la ex de Anuel AA.

“Me dio mi pasaporte sin mis pertenencias y sin dinero, ¿así para dónde voy yo?”, sostuvo.

En las redes sociales muchos usuarios reaccionaron a estas imágenes y lamentaron la situación en la que está la famosa: “Abuso psicológico, emocional, financiero y agresión física. Esto parte el corazón”, “Esto me partió el alma, Dios tome control y le dé paz a ella”, “Me da tristeza que cualquier mujer pase por esta situación, sea por lo que sea”.

Otros afirmaron: “Ella no está gritando, no está agitada. Está tranquila hablando diciendo su verdad. Si le preguntan a él, el tipo se agita y comienza a gritar. La razón no grita. Me da mucha pena con ella, ella solo quiere regresar a su casa, sencillo. Y lo que ella dice es bien creíble, con mirarlo a él es suficiente. Estas son las consecuencias de meterse con él, y se le va a hacer bien difícil liberarse”.

¿Qué pasó con Yailin La Más Viral el día de su arresto?

La famosa también contó que le pidió aunque sea $1.000 dólares a su pareja para irse, pero esto no ocurrió. Además, aseguró que su teléfono y las evidencias que había grabado se las borró, pero al menos dos videos logró enviárselos a una amiga.

El oficial le preguntó si esa agresión fue de esa noche y ella indicó que había sido de antes, pero sí le confirmó que el día de la detención ambos se golpearon.

“No me quería dar mis cosas”, sostuvo. La dominicana aseguró que el famoso la golpea, pero cuando ella reacciona, él la grababa para dejar registro. “Después él te quita el celular y te quita todo lo que tienes”, dijo.

Entre lágrimas, confesó que el rapero estadounidense tiene material íntimo de ella y que se sentía cansada de esta situación, por lo que decidió irse. En el video muestran también el momento en el que arrestaron a la dominicana y le indican que Tekashi 6ix9ine no quería presentar cargos, pero debido a las pruebas que presentaron, era mandatario a la persona que golpeaba, que en este caso fue ella. Cuando el policía le decía esto, Yailin rompió en llanto e indicó que ella también tiene videos en los que se ve cómo la golpearon.

“Ya me tiene cansada de lo mismo, el otro día yo me quería ir y no me dejaba ir, ni un Uber”, contaba. Además, indicaba que no la dejaba ir, debido a que le quitaba su teléfono.

Sigue leyendo:

· Yailin ‘la más viral’ reactivó su Instagram y los comentarios negativos estallan en su contra

· Anuel AA habría contratado guardaespaldas para que cuiden a la hija que tuvo con Yailin ‘la más viral’

· Fans de Anuel AA le suplican que ayude a su hija Cattleya y se la quite a Yailin ‘la más viral’