Presidente de la UEFA responde a la Superliga: “Espero que empiecen cuanto antes su torneo de dos clubes”

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin ha tardado poco en responder el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en cual le prohibió su organismo y a la FIFA, interponerse a la creación de la Superliga, proyecto creador por el mandatario del Real Madrid Florentino Pérez y su homólogo del FC Barcelona Joan Laporta.

Ceferin fue muy claro al indicar que nunca ha intentado influenciar o persuadir a ningún club para que no participe en el mencionado proyecto, sin embargo, dejó saber que no se puede estar en los dos bandos de esta disputa.

“O estás en el sistema o estás fuera de él, es una elección libre. Nosotros no hemos dicho nunca a nadie que no lo haga, pero cualquier competición debe ir en línea con nuestras reglas“, expresó el mandamás del ente rector del fútbol en el Viejo Continente.

En ese sentido, el directivo cuestionó el formato presentado por la AC22 Sports, horas más tarde de la sentencia del TJUE, dejando saber que el mismo no reconoce el mérito de los campeones vigentes de cada liga puesto que equipos que ganen su torneo local por primera vez no podrán participar en la Superliga como sí lo han hecho algunos en la Champions.

“Es interesante que los campeones se clasifiquen para una Blue League, una 3ª división. Es un sistema incluso más cerrado que el que propusieron en 2021. Clubes como Leicester, Girona o Atalanta nunca podrían clasificarse para la competición de primer nivel“.

“Me alegro de ver su presentación y darme cuenta de que están haciendo una competición cerrada y que además lo muestran públicamente. No intentaremos pararlos, nunca lo hicimos, y ya lo he dicho públicamente muchas veces. Pueden crear lo que quieran, espero que empiecen cuanto antes su fantástica competición de dos clubes. Espero que sepan lo que hacen, aunque no estoy seguro”, añadió de forma irónica.

Por último, Aleksander Ceferin destacó la unión que existe entre los líderes de los distintos torneos y federaciones del fútbol europeo, donde si bien no siempre están de acuerdo en todo, cuando se trata del bien del deporte, estos sí están en la misma página.

“Nosotros estamos en desacuerdo muchas veces, discutimos sobre nuestra forma de ver el fútbol, pero cuando tenemos que hablar de lo abierto de las competiciones y que el fútbol es el deporte de todos, estamos completamente unidos. Ahora que estamos cerca de Navidad han puesto una caja preciosa bajo el árbol, pero cuando la abras verás que no es para tanto“.

