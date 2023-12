Felipe Melo y Kyle Walker protagonizan bochornosa pelea tras la goleada del Manchester City

El Mundial de Clubes terminó en manos del Manchester City tras su goleada cuatro goles por cero ante Fluminense de Brasil, campeón de la Copa Libertadores.

Tras el final del encuentro, Felipe Melo, uno de los referentes del campeón de la Copa Libertadores se tomó a golpes con Kyle Walker, una de las figuras del cuadro británico.

El origen de la pelea fue una jugada en el minuto 44, poco después del cuarto gol de Phil Foden para los ingleses. Jack Grealish recibió el balón en la banda izquierda y, tras pasar el esférico, fue golpeado por Martinelli.

El brasileño dejó su cuerpo sobre el inglés después de que éste se deshiciera del balón. Tras el pitido final, Grealish fue a placar a Martinelli, y Felipe Melo apareció rápidamente para defender a su compañero.

Lo mismo ocurrió con Walker, que se colocó delante de Felipe, y ambos se empujaron. Grealish estaba detrás del capitán del City y siguió encarándose con el defensa del Fluminense.

Un miembro del cuerpo técnico del City también intentó calmar a Grealish y apartarlo de su camino, y la confusión se disolvió sobre el terreno de juego.

Tras los empujones, Felipe Melo charló amigablemente con Guardiola y acudió con sus compañeros a la ceremonia de entrega de medallas y trofeos.

Después de que el árbitro pitara el final, se desató una pelea entre Kyle Walker (Manchester City) y Felipe Melo (Fluminense) pic.twitter.com/d6dRGOLTEC — Trix (@trixgmedia) December 22, 2023

Felipe Melo no asumió la culpa

El propio jugador brasileño que supo jugar en Inter de Milan y Galatasaray explicó después de la final que fue lo que pasó, en diálogo con TNT Brasil: “Yo no inicié el conflicto, yo simplemente defendí a mi compañero Martinelli con el que Grealish fue irrespetuoso. Es un jugador de selección, un gran jugador, pero es un irrespetuoso que comenzó a gritar ‘ole’”.

Y agregó: “Hoy Grealish le faltó respeto a la institución Fluminense y nunca dejaré que eso suceda. No importa dónde esté, siempre lucharé por mi institución. Estuvo gritando ‘ole’ al final del partido. Esto es para la afición, la afición puede gritar ‘olé’. El deportista en la cancha no puede faltarle el respeto a la institución. Entonces, para los idiotas que se hacen llamar periodistas y ya han dicho que yo comencé el lío, yo no monté ningún lío, al contrario, fui a defender a Martinelli, que estaba siendo acorralado por este deportista. Y lo volvería a hacer. Soy un guerrero”.

Felipe Melo, conocido por su carácter, ya había anticipado en la previa que estaba enojado con la actitud de su rivales de turno: “Llegaron al campo riendo y riendo, mascando chicle, como si ya hubieran ganado”, exclamó en la arenga ante de salir al terreno. “¡Joder, esta montaña que vamos a tener que escalar va a ser una locura, va a ser increíble enfrentarnos a estos tipos allí!”, gritó ante sus compañeros.

Aún no se ha conocido el motivo que disparó la pelea entre el brasileño y Walker, pero lo cierto es que no es la primera vez que este futbolista protagoniza un episodio de indisciplina.

A lo largo de su carrera, acumuló más de 15 expulsiones, una de estas fue la que recibió en diciembre de 2015 cuando jugaba para el Inter de Italia y le dio una brutal patada a Lucas Biglia que le valieron tres jornadas de suspensión. Mientras que en Turquía casi se toma a golpes con un compañero en Galatasaray, mientras que en febrero de 2017 tuvo que recibir puntos de sutura en la cabeza tras pelearse con un adversario, cuando jugaba en Palmeiras.

