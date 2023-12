Jürgen Klopp sobre Superliga: “Me gusta que se muevan las cosas para la FIFA y la UEFA”

Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool, ha expresado su apoyo al club al tiempo que destacó la importancia de reconocer que la UEFA y otras federaciones no pueden ejercer un control absoluto, pero acentuó su rechazo hacia la Superliga Europea.

El equipo de Anfield anunció su compromiso con las competiciones de la UEFA y reafirmó su oposición a la Superliga, a pesar de haber sido uno de sus fundadores en abril de 2021.

“Estoy completamente de acuerdo con la declaración del Liverpool, pero es importante entender que la FIFA, la UEFA y otras federaciones no tienen un control absoluto y que es necesario dialogar”, expresó el entrenador alemán en declaraciones citadas por EFE.

Klopp también agregó: “Más competiciones y más partidos y nadie dice nada. Me gusta que haya un poco de movimiento, pero mi opinión respecto a la Superliga es la misma (…) En el futuro tendremos que hablar de muchas cosas y si simplemente hacemos las cosas que ellos hacen y no tenemos voz y voto en eso ni en lo que es pasando, me gusta que se sacudan un poco”, sentenció el técnico alemán.



“Creo que en el futuro deberíamos discutir sobre muchas cuestiones. Si simplemente seguimos lo que ellos hacen sin tener voz ni voto en lo que está sucediendo, me agrada que se muevan las cosas un poco”, agregó

El Liverpool emitió un comunicado conciso en su página web afirmando: “La reciente decisión del Tribunal de Justicia Europeo no altera la postura previa del Liverpool FC con respecto a la propuesta de la Superliga europea. Nuestro involucramiento ha cesado. Continuaremos colaborando con otros clubes a través de la ECA y participaremos en las competiciones de la UEFA”.

A pesar de la decisión a favor de la Superliga por parte del Tribunal de Justicia Europeo, los seis clubes ingleses vinculados a este proyecto han reafirmado su rechazo entre jueves y viernes.

