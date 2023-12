Ana Brenda Contreras dice que antes de comprometerse ya había recibido cuatro anillos de compromiso

Con la celebración de su boda con Zacarías Melhem cada vez más cerca, Ana Brenda Contreras confiesa que en el pasado también había recibido la propuesta de matrimonio de parte de algunos de sus ex y revela por qué les dijo que no.

En entrevista con Isabel Lascurain, la actriz afirmó que en su momento estuvo bastante enamorada de sus parejas; sin embargo, nunca llegó a dar el gran paso debido a que no fue ella quien elegía las personas con las que salía.

“Recibí varios anillos de compromiso. ¡Cuatro! Esto nunca lo había dicho, pero fueron cuatro. No es que sea de enorgullecerme, pero he tenido relaciones importantes y de repente sí me da un poco de miedo que digan ‘Si no se casó es por algo’ y sí señores, porque soy una mujer que tiene objetivos y que trabaja”, dijo Ana Brenda.

Para finalizar, la actriz reconoció que gracias a la terapia psicológica que recibe desde hace ya varios años pudo darse cuenta de que los errores que cometía en el amor fueron debido a que su prioridad en ese entonces era su trabajo y no su persona.

Más sobre Ana Brenda Contreras

Ana Brenda Contreras ha subido contenido en sus redes sociales en el que se le ve muy trabajadora y sonriente; sin embargo, todos recordarán que el pasado mes de octubre ésta reveló que había visitado el hospital, con una misión específica.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz dio a conocer que decidió someterse a una cirugía para retirar sus implantes mamarios, pues estos le estaban provocando muchos problemas en su salud.

“Después de años postergándolo por pandemia, trabajo y no sintiéndome bien, por fin me retiraron los implantes. Agradezco Infinitamente que una amiga compartió su proceso conmigo y eso me dio el empujón para decidirme. Puede haber opiniones y experiencias diferentes, pero una cosa es real: la importancia de checarse regularmente con profesionales y crear una red médica de apoyo”, escribió Ana Brenda.

Con esta decisión, la actriz se une a Michelle Renaud, Esmeralda Pimentel, Carmen Aub, Romina Marcos y Thali García, quienes han asegurado que operarse les cambió la vida y la salud para mejor de una manera drástica.

