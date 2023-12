Tachan a Fernando Colunga de “divo” en El Maleficio; señalan que no habla a sus compañeros y cambia el guion

El gran profesionalismo y compromiso de Fernando Colunga han comenzado a ser cuestionados luego de los últimos rumores respecto a la conducta del actor en el set de El Maleficio. Y es que de acuerdo con diversas fuentes cercanas a la producción, el mexicano se habría comportado como un verdadero “divo”.

La nueva versión de la legendaria telenovela de Ernesto Alonso de 1983, se estrenó el pasado 13 de noviembre a través de la plataforma Vix Plus. Sin embargo, y a pesar del gran éxito conseguido hasta el momento, tal parece que la producción contó con un gran número de contratiempos debido a la actitud soberbia de Colunga.

Fernando Colunga estaría ocasionando tensión en el set de El Maleficio. Crédito: Mezcalent

Según lo emitido por diversas voces dentro del set de El Maleficio, el actor ha mantenido distancia con el resto de los actores al grado de no permitir que nadie ingrese a su camerino, excepto su asistente.

De igual manera, se ha manejado que el intérprete de María Mercedes, quien se alejó de la pantalla chica por más de 6 años, no le dirige la palabra a sus compañeros a menos que sea sumamente necesario, además de modificar el guion de la telenovela de acuerdo a sus preferencias. Todo lo anterior, de manera lógica, ha originado un ambiente de tensión con el resto del elenco, lo que también ha ocasionado que las grabaciones se retrasen.

Ha habido mucho cambio, porque a Fernando no le gustan ciertas cosas” Anónimo – Productores de El Maleficio

A pesar de los recientes rumores, el actor mexicano no ha emitido ningún tipo de comentario o declaración respecto a los mismos.

Fernando Colunga se concentra en ser padre

Los anteriores comentarios parecen no llegar a los odios de Fernando Colunga, quien parece concentrarse en una única cosa: ser padre. Y es que de acuerdo con diversas fuentes, el actor estaría esperando a su primer hijo junto a la también actriz Blanca Soto.

El actor, quien se convertiría en uno de los pocos artistas que han adoptado la paternidad con más de 50 años, confesó en entrevistas anteriores que estaba listo para ser padre, al grado de que ya estaba preparando este papel junto a su “pareja”.

Blanca Soto estaría esperando su primer hijo con Fernando Colunga. Crédito: AFP / Getty Images

Por lo anterior, no resulta extraño que el programa Chime No Like haya difundido información sobre que la misma Soto ya cuenta con una “pancita” de 5 meses. Cabe resaltar que el actor mexicano es gran asiduo a mantener su vida personal en total privacidad. Incluso, el actor no ha hecho oficial su relación con Blanca Soto, la probable madre de su hijo, a pesar de que un gran número de medios señalan que llevan más de 10 años juntos.

Ante la falta de una fuente fidedigna que certifique los rumores sobre la paternidad de Colunga, un gran número de fanáticos de la pareja ya ha comenzado a felicitar a la actriz mexicana a través de su cuenta de Instagram. Y es que debido a que el intérprete de El Secreto de la Familia Greco no cuenta con redes sociales, ha sido Soto la que se está llevando todas las felicitaciones.

