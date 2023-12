Sandra Itzel recuerda su matrimonio con Adrián Di Monte: “Me corría todos los días de su casa”

Durante su participación en el programa de baile, Sandra Itzel y Adrián Di Monte demostraron una gran conexión y química en la pista. Sin embargo, detrás de cámaras, la actriz revela que su relación con el actor cubano fue complicada y marcada por dificultades.

Itzel afirma que vivió un calvario durante sus 10 años de relación con Adrián Di Monte. Aunque inicialmente se mostraban como una pareja feliz y enamorada, con el tiempo la situación fue cambiando y comenzaron a surgir problemas.

“Él me trataba muy mal, me corría todos los días de su casa. Yo nunca me sentí la mujer de la casa, yo era la esclava de él”, dijo en el pódcast que lleva por nombre ‘Hablemos de Tal con Un Tal Fredo’.

Sandra confesó que la separación fue una experiencia dolorosa, pero necesaria para su bienestar y su felicidad. A pesar de los altibajos y el sufrimiento que vivió durante su relación, la actriz se muestra decidida a seguir adelante y enfocarse en su propia recuperación emocional.

Adrián Di Monte niega haberse portado mal con Sandra Itzel. / Foto: Mezcalent.

“Me voy yo a Colombia a trabajar y ahí empieza su toxicidad a la máxima potencia. Si yo subía un video bailando, eres una p…, eres una regalada, deja de andar mostrando el c…”, añadió durante la conversación.

La experiencia de ella contrasta con la pasión y la química que ambos demostraron en la pista de baile del reality show ‘Así se baila’. Sin embargo, deja claro que lo que se vio en pantalla no reflejaba la realidad de su relación, que estuvo marcada por dificultades y sufrimiento.

Sandra Itzel no se siente arrepentida de haber finalizado el vínculo sentimental. / Foto: Mezcalent.

“NADIE conoce a un hombre mejor que la mujer que está en una relación (viviendo) con él”, “Qué triste que aún existan hombres así. Gracias a Dios que ahora lo cuenta como una mala experiencia y no como su realidad”, “Lo entiendo a la perfección, a mí mi exnovio es psicólogo y se aprovechó de su profesión para destruirme una y otra vez psicológicamente sin importarle”, “Solo los que hemos pasado por algo así, entendemos perfectamente”, “Qué odio, no podemos permitir esto”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Adrián Di Monte rompe en llanto y desmiente las graves acusaciones que hizo Sandra Itzel

· Adrián Di Monte contra Telemundo por final de ‘Así Se Baila’: “La culpa la tiene el formato”

· Adrián Di Monte destrozado: su “hija postiza” murió de cáncer