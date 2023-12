Yailin ‘la más viral’ borró sus publicaciones, cambió la foto de perfil y de fondo se aprecian unos videos

Cuando parece que las cosas para Yailin ‘la más viral’ no podrían ponerse peor, pues en horas de la mañana de este sábado se viralizó que había cambiado su foto de perfil en la red social de la camarita. Sin embargo, varios usuarios han destacado que la persona que estaría a cargo sería Tekashi 6ix9ine.

En la imagen se puede apreciar un fondo completamente negro acompañado de un cuchillo, mientras que todas sus publicaciones fueron archivadas, tomando en consideración que continúa con más de 11 millones de seguidores en la plataforma.

De esta manera luce actualmente el perfil de Yailin ‘la más viral’. / Captura de pantalla: @yailinlamasviralreal.

“Le llaman la del cuchillito”, “Tekashi debe darle su Instagram”, “Al lado del cuchillo se ven unos videos de Yai teniendo relaciones”, “Vayan a la foto, ábranla y suban el brillo, en el fondo se ven unos vídeos. Qué pena, seguro la está amenazando”, “Señores, están dando la real atacada a Yailin y todos saben que Tekashi tiene acceso a su cuenta”, “Estoy en creer que Tekashi tiene el control de esa cuenta”, “Yo no puedo creer que ella quiere que esta situación se vea como un juego”, “Se ven como unos videos dándole a entender que la está amenazando con subir esos videos”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post de Alofoke que luego fue borrada.

Luego de tantas coincidencias en las opiniones de los internautas en dicha publicación, pues en ‘El Diario NY’ decidimos abrir la foto principal donde se muestra el cuchillo y es que a los extremos se nota la silueta de personas y unos cuadros que reflejan unos segundos. A su vez, los usuarios de la aplicación aseguran que podría tratarse de unos videos de ellos teniendo intimidad.

Captura de pantalla de la foto de perfil de Jorjina Guillermo Díaz, nombre real de la dominicana. / Foto: @yailinlamasviralreal.

En días pasados se filtró un video donde estaba siendo interrogada y detenida por la policía, al tiempo que destacó parte de las amenazas que ha llegado a recibir por parte del rapero, quien fue el encargado de subir videos donde ella lo agrade.

“Mi teléfono él me lo devolvió, pero me borró todas mis cosas que yo tenía de evidencia de él. Yo tengo un par de cosas, pero no lo tengo yo, lo tiene mi amiga y yo se lo mandé. También me amenazó con subir videos íntimos míos”, dijo en un audiovisual difundido por Telemundo.

