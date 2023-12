Endrick visualiza su futuro como joya del Real Madrid: “Vinícius y Rodrygo me han hablado de la grandeza del club”

La nueva joya del Real Madrid, el brasileño Endrick, se encuentra de vacaciones en la capital de España y ha aprovechado para atender a los medios locales contando detalles de cómo son sus días mientras espera para unirse al club ‘Merengue’ en julio de 2024, mismo mes en el que se convertirá en mayor de edad.

Entre las cosas que comentó, se refirió a las conversaciones que ha tenido con sus compatriotas Vinícius Jr. y Rodrýgo Goes, actuales figuras del equipo Blanco, quienes contaron lo que se siente estar en el club y le insistieron para que viajara a Madrid de vacaciones, algo en lo que les hizo caso.

“He tenido la oportunidad de compartir tiempo con ellos (Vini y Rodrygo). Recuerda aquella imagen de los tres en la bicicleta entrenando. Me preguntaron si iba a ir en vacaciones, que tenía que ir. Me han dicho muchas cosas del día a día, de la importancia que tiene todo lo que sucede, de la grandeza que tiene en todos los sentidos, pero me dicen que te das cuenta cuando estás allí”, expresó.

Endrick, a sus 17 años, ya fue campeón del Brasileirao con Palmeiras. Crédito: Pedro Vilela | Getty Images

En cuanto al hecho de jugar para el Real Madrid a partir de la próxima campaña, Endrick reconoció que “va a ser mucha responsabilidad, un gran desafío. Estoy muy ilusionado por jugar con esa camiseta y poder disfrutar junto a los seguidores. Es un sueño que tengo desde que era pequeño: ser parte del Real Madrid. Sé que todavía tengo retos por delante en Palmeiras y los tengo que cumplir o, por lo menos, ayudar a mi equipo a quedar en lo más alto, pero claro que ya pienso también en el Real Madrid”, explicó

En ese sentido, aprovechó para visualizar su futuro con el equipo 14 veces ganador de la Champions League, algo que ha imaginado desde siempre. “Espero tener una brillante carrera ahí, en un gran estadio, impresionante. Es un sueño desde niño. Todos los niños lo tienen, muchos ‘cracks’ del fútbol han jugado ahí. Fui a un partido hace un tiempo y pude vivir el ambiente, los seguidores… Me hará muy feliz jugar ahí”, puntualizó

Por otra parte, se tomó el tiempo para elogiar a una leyenda del equipo, el frances Karim Benzema, a quien eligió como el delantero ideal puesto que “reúne todas las cualidades” para ello. “Sabe entender perfectamente el juego, es un jugador espectacular”, agregó.

“Harry Kane y Haaland tienen las cualidades perfectas para ser el delantero ideal”, comentó sobre los delanteros más destacados de la actualidad.

Por último, no perdió la oportunidad para elogiar al delantero uruguayo Luis Suárez, quien recientemente llegó a un acuerdo con el Inter Miami y con quien tuvo la oportunidad de coincidir en el Brasileirao mientras este jugaba para el Gremio de Porto Alegre.

“Le vi muchos partidos con el Barcelona. Me quedo con un gol al PSG tras superar a Thiago Silva y David Luiz. He aprendido muchas cosas de él y ha aportado mucho al fútbol brasileño”, sentenció la joya brasileña del Palmeiras y Real Madrid.

