Cristiano Ronaldo quedó fuera de la lista de los mejores 100 jugadores del 2023 según Four Four Two

El delantero del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, ha sido uno de los mejores goleadores de todo el año que en pocos días termina, anotando 51 goles y siendo el máximo anotador del mundo por encima de figuras como Erling Haaland o Kylian Mbappé, pero eso al parecer no fue suficiente para que la revista Four Four Two lo incluyera dentro de los 100 mejores del 2023.

Ronaldo demostró este año que a pesar de sus 38 años puede seguir vigente, marcando en una competición que a pesar de ser de menor nivel que las que acostumbraba a hacer vida, sigue siendo un mérito enorme que su olfato goleador se mantenga intacto.

A pesar de ello, el magazine deportivo dejó fuera de la lista al Bicho en un conteo que está dominado precisamente por Haaland, quien se encuentra en la primera posición.

Tras el noruego se encuentran el volante del Real Madrid , Jude Bellingham, el delantero del Bayern de Múnich, Harry Kane, así como también el francés Mbappé, para cerrar el top 5 con Rodri Hernández, campeón de todo este 2023 con el Manchester City.

Lo curioso es que a pesar de no encontrarse Cristiano dentro de los 100 mejores jugadores, el archirrival de su carrera y considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos, Lionel Messi, sí figura dentro de los futbolistas del conteo.

El 10 argentino, ganador del Balón de Oro 2023 inscribió su nombre en la sexta casilla, a pesar de no haber jugado en los últimos dos meses del año tras quedar eliminado con el Inter Miami de la MLS.

Por su parte, la figura goleadora de Cristiano Ronaldo no solo se limitó a la Liga Saudí de la cual es el máximo anotador con 17 goles en 16 encuentros. También el atacante culminó como líder de Portugal con 10 tantos en 11 juegos.

De igual manera suma tres goles en cinco presentaciones con el Al-Nassr en la Champions de Asia mientras que en todo 2023 colaboró con 13 asistencias para sus compañeros.

La decisión de la revista Four Four Two de haber excluido a Cristiano de la lista no pasó desapercibida en redes sociales, especialmente de parte de aquellos que aseguraron que por más que el luso se encuentre en el ocaso de su carrera, éste sigue marcando goles y acumulando números que casi todo el universo de jugadores dentro del fútbol difícilmente pueda conseguir.

