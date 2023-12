Max Verstappen aprovechó sus vacaciones en Brasil para pasarse de F1 al karting

El tricampeón mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, pasa sus días de vacaciones en Brasil junto a su pareja Kelly Piquet.

Desde hace dos años, Verstappen elige Brasil para celebrar las fiestas de fin de año junto a Kelly Piquet, hija del tricampeón mundial Nelson Piquet. En esta ocasión, el neerlandés de 26 años, recién coronado por tercera vez, se sumergió en una carrera de karting, desafiando la rutina festiva.

Verstappen sorprendió a aficionados al participar en una carrera de karts en Brasilia, ofreciendo un momento inolvidable para los presentes.

La competición, destinada a aficionados, tuvo lugar en una pista con karts típicos de alquiler. A través de un video filtrado en redes sociales, se revela la informalidad de la pista, evidenciada por defensas precarias y un trazado estrecho.

Max lució un pantalón de jogging gris y una remera negra. Es el que largó en la última fila y bien partió hizo el típico movimiento con su cuerpo para ayudar a impulsar el karting. Antes de la primera curva superó a cinco rivales y con seguridad debió avanzar en el pelotón.

Imagínate ir al Karting y encontrarte con ¡Max Verstappen!🤯



¿El tipo quiso dar la sorpresa o simplemente no se aguantó las ganas en sus vacaciones por Brasilia?



Pd.: siempre hay que ir al kartódromo.😊#maxverstappen1 #verstappen #f1 #karting #kart pic.twitter.com/JuAmh0HOlR — Formuleros (@formuleros_py) December 24, 2023

Al tratarse de evento privado Verstappen prefirió no hacer alusión a esta reunión evitando la presencia de los medios, con el objetivo de disfrutar de un momento de entretenimiento y diversión. No trascendió el resultado de la competencia que fue inolvidable para unos pocos privilegiados ya que no todos los días se puede compartir la pista con un tricampeón mundial de F1.

Más tarde una joven llamada Sofia Markiewicz subió en su cuenta de Instagram una foto junto a Verstappen. “Gracias Max Verstappen”, escribió la mujer que suele hacer comentarios y posteos de automovilismo cuyo perfil en dicha red social describe “de vez en cuando escribo de autitos”.

Max y Kelly comenzaron su relación a fines de 2020 y en el verano del entrante año se los vio muy felices junto a la familia de la modelo, que cuando su agenda lo permite lo acompaña en algunas carreras. Las fijas son en Mónaco y en las definiciones de los campeonatos a favor de su pareja. Kelly es madre de Penélope, fruto de su relación con Daniil Kvyat, ex compañero de Verstappen en Red Bull en 2018 y 2019.

Esta temporada Verstappen tuvo un rendimiento aplastante gracias a la contundencia de su Red Bull RB 19, que le permitió conseguir su triunfo número 54 y subió al podio de los más ganadores en la historia de la F1. El neerlandés superó por uno a Sebastian Vettel y quedó detrás de Michael Schumacher (91) y Lewis Hamilton (103).

Además, al quedarse con 19 de las 22 carreras disputadas, alcanzó el 86,36 por ciento de efectividad, el más alto de la historia. Ya con su triunfo en Brasil había superado la marca de Alberto Ascari en 1952, que logró seis triunfos sobre ocho posibles y plasmó el 75 por ciento de efectividad.

