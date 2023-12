Alejandra Guzmán siendo una niña vendía tortas en el colegio para poder tener un ingreso económico

La cantante Alejandra Guzmán mencionó que desde muy pequeña comenzó a vender tortas en su escuela durante el tiempo libre para poder conseguir dinero, ya que su familia no le daba. Sin embargo, esta declaración generó críticas en las redes sociales, ya que muchos consideraron que ella estaba menospreciando el trabajo que sus padres hicieron para mantenerla.

“Nunca les pedí dinero a mis papás. Nunca me dieron dinero, ni para el lunch, entonces yo vendía en el recreo tortas para comerme cuatro al final. Yo trabajé desde chamaca”, comenzó diciendo durante una entrevista ofrecida a Omar Chaparro.

El destacado conductor no perdió la oportunidad de consultarle el motivo por el que no le daban nada y su respuesta fue: “Por codos. ¿Sabes qué? Me hicieron mucho bien, porque yo aprendí a ganarme mi dinero y siempre he sido muy chambeadora”.

Alejandra Guzmán contó parte de lo que vivió en su infancia. / Foto: Mezcalent.

A pesar de las críticas, muchos seguidores de la madre de Frida Sofía expresaron su apoyo hacia ella, valorando su determinación y esfuerzo para lograr sus metas en la vida. Asimismo, resaltaron la importancia de reconocer y compartir las experiencias que han moldeado a cada individuo, incluso si estas pueden ser interpretadas de manera negativa por algunos.

En la entrevista con el mexicano, Alejandra también habló sobre el proceso de convertirse en una famosa estrella del rock en su país natal y los retos que tuvo que enfrentar en su carrera. Afirmó que siempre ha sido una persona trabajadora y que está orgullosa de todo lo que ha logrado por sí misma.

Alejandra Guzmán envía un mensaje de Navidad

“Yo quiero que sean felices, que disfruten con su familia, que coman rico, que disfruten cada momento, porque se va como nieve entre los dedos y es bella la vida“, dice en el audiovisual compartido el pasado lunes.

“Solo desea vivir bien, no hablar mal de tu familia ni de tu hermana e hija”, “Estoy segura de que nosotros también queremos que tú seas feliz”, “Te amamos hermosa”, “Te amo mi reina, felices fiestas”, “Te ves espectacular!!! Te amamos”, “Ale, yo te sigo desde un huevo de tiempo, eres una gran cantante, de verdad, te admiro mucho”, “Pero no tiene lo más importante: su hija. Búsquela, no se rinda. Verá que al final tendrá su recompensa”, “Feliz Navidad, que Dios te bendiga y te regale lo que tu corazón está pidiendo a gritos”, fueron algunas de las reacciones registradas en su post.

