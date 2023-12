Bryan Tanaka, ex de Mariah Carey, revela la razón por la que terminó su relación con la cantante

Mariah Carey no ha tenido la Navidad que acostumbra disfrutar y gozar. Y es que tras años de proclamarse “La Reina de la Navidad” gracias a su gran éxito “All I Want for Christmas Is You”, la cantante ha “pasado” una Navidad de más bajas que altas que han mermado en su acostumbrada alegría.

La estadounidense terminó su relación de siete años con el bailarín Bryan Tanaka 5 días antes de su fecha favorita: Navidad. Cabe recordar que la pareja inició su relación laboral desde 2006 cuando Tanaka formaba parte de su cuerpo de bailarines en la gira de Carey “The Adventures of Mimi Tour.

10 años después, y luego de la finalización del compromiso de la cantante estadounidense con James Packer, Carey y Tanaka comenzaron una relación que no se “libró” de un gran número de críticas debido a la diferencia de años en los que supera la estadounidense a su ahora ex pareja: 14 años.

Mariah Carey y Bryan Tanaka terminaron por tener objetivos diferentes. Crédito: AFP / Getty Images

Tras la ruptura de la pareja, se manejaron diversas teorías respecto a este suceso, siendo la diferencia de metas y objetivos la principal. Sin embargo, ha sido el mismo Tanaka quien ha decidido romper el silencio y revelar la razón principal de su separación.

¿Por qué rompieron Mariah Carey y Bryan Tanaka?

Ante el silencio de Mariah Carey tras el sonado rompimiento, Bryan Tanaka reveló su versión y las razones por las que decidió, de manera mutua, finalizar su relación con Carey.

Queridos amigos y fans: con emociones encontradas, comparto esta actualización personal sobre mi separación amistosa de Mariah Carey después de siete extraordinarios años juntos” Bryan Tanaka – Bailarín

En el mensaje de Tanaka también se menciona que la diferencia de caminos fue la razón principal por la que ambos artistas decidieron separarse. Esta última revelación tendría relación con lo dicho por diversas fuentes cercanas a la pareja, quienes mencionaron con anterioridad que Tanaka tenía la intención de tener hijos propios con Mariah. Sin embargo, la cantante no buscaba el mismo objetivo.

Cabe recordar que la cantante estadounidense tiene un vínculo sumamente marcado con dos hijos, Monroe y Moroccan, ambos de 12 años, de su anterior matrimonio con el rapero y actor estadounidense Nick Cannon.

Desde el inicio de la gira de Carey en octubre pasado, llamada Merry Christmas One and All, no se había visto al bailarín cerca de la cantante o los hijos de esta. Este hecho, de manera inevitable, comenzó una serie de rumores que terminaron por ser ciertos hace unos días.

Finalmente, Tanaka también agradeció a Mariah, a través de su publicación, por el tiempo que compartieron juntos. De igual manera, y como cierre a su texto, pidió comprensión, privacidad y respeto a los fanáticos de ambos ante la situación.

