Dmitry Bivol responde a Jai Opetaia sobre su posible aumento a peso crucero

El boxeador ruso Dmitry Bovil se encuentra en un gran momento de su carrera luego de la cómoda victoria que consiguió este 23 de diciembre en la cartelera ‘Day of Reckoning’ en la Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, donde expuso su corona de la categoría semi pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante Lyndon Arthur.

Este nuevo triunfo le permitió despertar el interés de Jai Opetaia para protagonizar un combate; a pesar de esto el pugilista lo invitó a subir de las 175 libras hasta las 200 libras para competir en el peso crucero y comprobar realmente de lo que está hecho.

De manera sorpresiva el actual campeón de los semipesados de la Asociación Mundial de Boxeo no se mostró en desacuerdo de esta propuesta para enfrentarse en la categoría crucero. Sin embargo, Bivol detalló que actualmente su único objetivo es el de esperar el resultado del combate del próximo 13 de enero entre Artur Beterbiev y Callum Smith y en el que se expondrán los tres cinturones de título mundial que ostenta.

“Para mí, mi único objetivo es ser campeón indiscutido (en 175 libras). Y él (Turki Al-Sheik) quiere hacer esa pelea (con Beterbiev), pero no sé, tal vez podríamos no llegar a un acuerdo con Top Tank, o por alguna razón no hacer esa pelea, y entonces hablaríamos de otra pelea. Pero no quiero hablar de otra pelea, mejor intentemos hacer la pelea por el título indiscutido”, expresó Bivol a los medios de comunicación.

Bivol también detalló que Turki Al-Sheik, ministro de entretenimiento de Arabia Saudita, le planteó la posibilidad de poder enfrentar a Opetaia en la categoría de peso crucero en el país de Oriente Medio para brindar un impresionante espectáculo entre dos de los mejores pugilistas del mundo, a lo que se mostró bastante abierto a la posibilidad.

“Turki Al-Sheik me pidió que hiciéramos la pelea con Opetaia, pero para ser honesto, yo le dije que quiero ganar todo en mi división de peso y luego veremos. Quizás suba de peso, pero hoy no podría decir que hagamos la pelea con él, o con Anthony Joshua, o algo así. Estoy enfocado en mi división”, resaltó el ruso.

“No me gusta pensar muy hacia el futuro, pero ¿por qué no?. Quizás gane esos cinturones, y los disfrute, y decida terminar mi carrera. O quizás decida subir y ganar una división más, no lo sé. Es posible. Veo que se está hablando cada vez más de esa pelea, y entonces quizás, ¿por qué no?”, concluyó Bivol en sus declaraciones.

