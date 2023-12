“Ya nada es como antes”: Ralf contó su distanciamiento de la familia de Michael Schumacher

Muy poca información ha trascendido sobre el estado de salud de Michael Schumacher, después del dramático y misterioso accidente que sufrió hace casi 10 años en la estación francesa de Mèribel.

El estado de salud del heptacampeón del mundo de F1 desde entonces está marcado por el hermetismo de la familia del piloto alemán, incluso su propio su hermano, Ralf, quien esta semana brindó una entrevista en la que evitó dar información.

“Extraño al Michael de antaño. La vida es injusta de vez en cuando. Michael tuvo mucha suerte durante toda su vida. Pero luego ocurrió este trágico accidente”, dijo en diálogo con el portal alemán Bild.

Y comentó: “Michael no era sólo mi hermano. Cuando éramos niños, él también fue mi entrenador y mentor. Me enseñó literalmente todo sobre las carreras de karts. Puede que haya una diferencia de edad de siete años, pero él siempre estuvo a mi lado. Corrimos juntos, practicamos maniobras de adelantamiento y todo lo que importa en el automovilismo”.

En este sentido, agregó compungido: “Ha sido una experiencia significativa para mí pero, por supuesto, más aún para sus hijos. La vida a veces es injusta. Ese día trajo mucha mala suerte. Este destino ha cambiado a nuestra familia”.

Para no romper el cerco mediático que ha levantado el círculo íntimo del ex piloto, Ralf evitó hablar de su salud y reveló que se ha alejado de Corina y ve poco a sus sobrinos: “Cuando veo a sus hijos Gina-Maria y Mick, mi corazón sonríe”. En este sentido, dejó en claro que el no toma decisiones en torno a la vida de su hermano: “Si alguien de la familia busca mi consejo, ahí estoy. Pero siguen su propio camino”.

Michael y Ralf Schumacher en sus etapas con Toyota y Ferrari / AFP via Getty Images: LIU JIN

Felix Damm, abogado de la familia, aseguró en una extensa entrevista en octubre que no habrá un “informe final” sobre la condición médica del ex corredor que hoy tiene 54 años porque consideraron que eso no detendría las versiones: “Siempre se trató de proteger la intimidad. Por supuesto, discutimos mucho sobre cómo hacerlo. También consideramos si un informe final sobre el estado de salud de Michael podría ser la forma adecuada de hacerlo. Pero eso no habría sido el final y habría tenido que haber “informes sobre el estado del agua” permanentemente actualizados”.

Damm es el encargado de ejecutar el plan para cumplir el cerco de silencio. Ha llevado a cabo distintos procesos jurídicos contra publicaciones que hablaron sin fundamentos sobre la salud de Michael: “Me sorprendió lo mucho que informaron los medios de comunicación a pesar de no disponer de información fiable; lo mucho que se pueden crear supuestas historias a partir de cero información”.

Damm había estado en la portada de los medios en 2016 cuando se presentó ante la Justicia alemana para demandar a la revista Bunte, que había asegurado que el ex corredor había mejorado considerablemente del accidente. Por entonces, el Daily Mail de Inglaterra afirmó que el abogado dijo ante los jueces que Michael “no puede caminar”, ni siquiera con la ayuda de terapeutas. “Desafortunadamente, un informe de prensa reciente nos obliga a aclarar que la afirmación de que Michael podría volver a moverse no es cierta”, había afirmado la portavoz de la familia Sabine Kehm entonces.

