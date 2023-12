Angelo Colina marca el rumbo de la comedia latina desde Nueva York

El comediante venezolano Ángelo Colina está ganándose un puesto en la industria de la comedia, tras alcanzar reconocimiento en plataformas sociales como TikTok, utilizando sus experiencias personales como inmigrante para conquistar al público.

Colina, de 28 años, se mudó de su natal Maracaibo, Venezuela, a Colombia antes de los 20 y luego vino a Estados Unidos para seguir su sueño de hacer reír.

“Yo me considero un inmigrante de segunda generación, ya que deje mi país a muy temprana edad. Creo que haber vivido en diferentes lugares me ayudó a entender otras culturas lo que al final me ayuda a conectar con más personas”, asegura.

Para él la comedia no tiene barreras y, gracias a sus experiencias, Colina ha podido conquistar a toda clase de público.

“En mis shows vas a encontrar latinos de todas partes del mundo a quienes les gusta mi contenido y mis chistes, así como también puedes encontrar a un americano o alguien que ni habla inglés que se está riendo sin entender todo completamente”, señaló.

Colina cerrará un exitoso 2023 con dos shows en la ciudad este 29 y 30 de diciembre./Foto: Ysabella Escalona

Sus amigos lo llaman “el niño señora” por su capacidad de poder conectar con la audiencia sin importar la edad ni cultura.

“Yo era la clase de persona que se hacía amigo de la mamá de mis amigos. Ellas les decían ‘ah, si vas a salir con Ángelo está bien’, por eso mis amigos me pusieron ese nombre”, dijo.

Colina descubrió su habilidad de poder conectar fácilmente con el público desde muy temprana edad, ya que fue profesor de inglés y sus estudiantes eran de diferentes edades, lo que le enseñó a comunicarse con todo tipo de personas.

“Dar clases de inglés sin duda me ayudó a combatir el obstáculo más grande que muchos enfrentamos: el miedo escénico. Perdí la pena al darme cuenta de que mis estudiantes se reían conmigo al mismo tiempo que les enseñaba”, explicó Colina.

Asegura que ser comediante latino en Estados Unidos no es fácil debido a los estereotipos que existen.

“Antes no era común que un comediante latino se presentara en lugares icónicos de ciudades como Nueva York, siempre era que sí en un restaurante o un lugar pequeño, pero ahora la industria se está abriendo más a nosotros gracias a las personas que se adentraron a esta industria antes que yo”, resalta.

La comedia de Colina se destaca por su habilidad para entrelazar humor con historias personales.

“Hay muchas cosas que viví en Venezuela que otros no se imaginan, como cuando solían robar cabello en las calles, lo cual no era gracioso al momento, pero que mucha gente jamás logrará entender el porqué, ni el miedo que esto causó. Por eso, siento que tengo historias o contenido que otros comediantes tendrían que imaginarse, pero que yo viví”, señala.

A través de su arte, Ángelo no solo entretiene, sino que también ofrece una perspectiva única sobre la vida, filtrada a través de sus experiencias como venezolano. Este enfoque le ha ganado una base de seguidores leales y en constante crecimiento.

Este año ha sido particularmente significativo para Colina, ya que tuvo la oportunidad de presentarse en varias ciudades en los Estados Unidos y cerrará el año con dos espectáculos programados en Nueva York, este 29 y 30 de diciembre, ambos ya agotados.

“El próximo año promete ser aún más emocionante, con numerosas presentaciones planeadas. Pero por si acaso (quieren asistir), mis presentaciones se agotan rápido”, agregó.