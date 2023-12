Laura Bozzo se despide de un reality show español: “Fue muy duro, pero aprendí mucho”

Ha transcurrido una semana desde el momento en el que Laura Bozzo fue eliminada del reality show ‘Gran Hermano’ que transmiten a través de la televisión española. Sin embargo, no fue hasta el pasado miércoles cuando se tomó el tiempo de enviar un mensaje a aquellos que estuvieron a su lado.

“Fue muy duro, pero aprendí mucho. Gracias a mi público por apoyarme a España por aceptarme y a Dios por no soltarme la mano. Saqué lo mejor y lo peor de mí, vine con una maleta llena de sueños para volver a empezar; no importando mi edad, lo di todo y estoy orgullosa”, comenzó escribiendo en la publicación colgada en su cuenta de Instagram.

La peruana en diversas oportunidades le llegaron a mencionar que era una persona completamente “arrogante” y desde su percepción sintió que de manera constante era “atacada”, así lo describió debido a que fue nominada a la eliminación varias veces.

“Salí el día anterior a la final, pero a veces perdiendo se gana y yo gané el amor de la gente que me para donde esté @alexcaniggia para felicitarme y eso era lo que buscaba. Aún ando recuperándome, ya que la presión fue muy fuerte, pero feliz de haberlo logrado y no se olviden uno se puede equivocar, lo importante es levantarse, curar sus heridas y seguir adelante. Los amo”, agregó en el extenso mensaje compartido.

Bozzo expresó su inconformidad con el sistema de votación del programa, asegurando que no reflejaba la verdadera preferencia del público. Según ella, su salida de la competencia no se debió a su falta de talento o a un desempeño deficiente, sino a un supuesto boicot en su contra.

Laura Bozzo una vez más se vuelve a convertir en una de las participantes más polémicas. / Foto: Mezcalent.

Laura lamentó que su estilo polémico y controversial no haya sido valorado por los organizadores del concurso, quienes, en su opinión, buscaban otro tipo de participantes más acordes a sus intereses.

“No dependo de este concurso para comer. Yo vine a vivir una aventura, con un sueño, y me equivoqué. Uno no puede volver a empezar a los 70, en un país extraño, donde te van a ver como una loca. Es un sueño estúpido. Olvídense de todo lo que he dicho acá. Ustedes ya tienen a sus ganadores. Yo soy ganadora en mi tierra”, expresó.

Sigue leyendo:

· Laura Bozzo sorprende con sus declaraciones tras los inicios de Yailin ‘La Más Viral’

· Laura Bozzo aparece en una fotografía con fuerte golpe en el rostro y admite tener problemas

· Laura Bozzo lanza dardos en contra de Becky G tras su comportamiento con la prensa