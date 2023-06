Laura Bozzo aparece en una fotografía con fuerte golpe en el rostro y admite tener problemas

Laura Bozzo se ha convertido en noticia en horas recientes gracias a una publicación en la cuenta de Instagram de Suelta La Sopa. En dicha imagen la conductora de televisión aparece con un fuerte golpe en el rostro. El medio también coloca sobre la imagen el mensaje con el que la peruana ha explicado la situación alrededor de la imagen.

La conductora admite que la razón por la cual no ha estado en su programa es porque ha vivido una crisis de ansiedad.

“Estos días no grabé, no por capricho. Tuve una crisis de ansiedad. Sufro de depresión y me bajó la presión”, contó la peruana. “Me caí. Hay muchas cosas que no saben de mí… Soy muy buena para defender a las mujeres y muy mala para defenderme a mi. Pero Dios me cuida”.

Los fans de Bozzo han reaccionado a la publicación de Suelta La Sopa, dejándole mensajes de apoyo: “Dios tenga misericordia de ella, cada persona está luchando su propia batalla. Más empatía y menos critica”.

Previo a este momento, Laura Bozzo estuvo participando como “experta en realities” invitada en La Casa de los Famosos 3, en donde se destacó como una de las panelistas más divertidas y atrevidas en la conducción junto a Jordi Rosado y Manelik González, con quienes hizo muy buena mancuerna. Laura también se volvió muy afín a participantes como Rey Grupero y Madison Anderson.

La amiga de Salvador Zerboni y Daniela Navarro también dio mucho de qué hablar meses atrás, cuando reaccionó a la coronación del rey Carlos y la reina Camila. Para dicho momento la peruana escribía en redes: “#prohibidoolvidar. Diana la única reina de corazones. Hoy veía la coronación de Carlos y la bruja de Camila y solo recordaba todo el daño que te hicieron, tenías tanto por hacer“.

Sigue Leyendo más de Laura Bozzo aquí:

· Laura Bozzo lanza dardos en contra de Becky G tras su comportamiento con la prensa

· Laura Bozzo está abierta a tener una relación con una mujer

· Laura Bozzo llama bruja a la reina Camila y le rinde homenaje a Lady Di