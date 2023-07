Laura Bozzo sorprende con sus declaraciones tras los inicios de Yailin ‘La Más Viral’

La presentadora de televisión Laura Bozzo en las últimas horas se ha vuelto tendencia porque se ha querido unir a uno de los temas más recientes que han estado ocupando la fuente del mundo del entretenimiento tal como se trata de Yailin ‘la más viral’.

People en Español tiene una cuenta en la red social de la camarita y compartieron un post con el siguiente titular: “Quién era Yailin antes de las cirugías, la fama y Anuel AA: ‘La gente dice que soy ignorante’“, momento en el que muchos internautas aprovecharon de opinar y la peruana fue una de ellas.

“Mi adorada @yailinlamasviralreal, que orgullo eres toda una guerrera que salió adelante sola desde pequeña trabajando. Hermosa, Dios te bendecirá por siempre“, fue el mensaje que compartió la exconcursante de ‘La Casa de los Famosos’ durante la segunda temporada.

Los usuarios de la red social de la camarita se tomaron unos segundos de su tiempo para responder al comentario realizado por Laura, y como suele ser costumbre estuvieron bastante divididas, pues varios de ellos aseguraron que gran parte de la fama que ella tiene se la debe a Anuel AA y Karol G.

Además, otros la apoyaron por el hecho de defender a otra mujer sin importar en los escándalos en los que se haya visto envuelta.

“Y gracias a Anuel y la ruptura de Karol G dio de qué habla”, “Tú siempre has tenido un gran corazón”, “Gracias Laura por apoyar a Yailin”, “Que pase el amante”, “Uff mamá Laura no es una más de la que idolatran por cultura”, “¿Por qué no hablan a diario de Melissa la madre de la primera hija de Anuel? Ah y estuvo con el primero que Yailin dime?”, “gracias laura siempre empoderando las mujeres”, “No que usted no apoya a las mujeres que se meten con los hombres comprometidos”, “Gracias por sus palabras para nuestra Yai distinguida señora Bozzo”, “¿Salió adelante sola?”, “Gracias doctora para la voy a demandar si me hacen daño”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

