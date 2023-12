Crueldad animal extrema: perro acuchillado 17 veces en Nueva York

Un perro fue acuchillado 17 veces y sobrevivió, protagonizando al mismo tiempo una historia de crueldad y esperanza en Nueva York.

La Sociedad para la Prevención de la Crueldad Animal (SPCA) del condado Nassau está ofreciendo $5,000 dólares de recompensa por información que lleve a encontrar a la persona responsable del múltiple apuñalamiento del perro sucedido en Freeport, Long Island.

Por la cantidad de veces que fue apuñalado es inimaginable cómo alguien podría hacer eso" Ashley Behrens – Director of Hempstead Animal Shelter

Dog found stabbed 17 times on Long Island, $5K reward offered https://t.co/Y8kR78gdQh pic.twitter.com/l5GNZvv4gc — New York Post Metro (@nypmetro) December 28, 2023

“He visto algunas cosas bastante horribles, pero por la cantidad de veces que fue apuñalado es inimaginable cómo alguien podría hacer eso”, dijo Ashley Behrens, directora interina del Refugio de Animales de la ciudad Hempstead.

El perro, una mezcla de terrier de dos años, camina, trota y prospera apenas un mes después de haber sido encontrado con 17 puñaladas en todo el cuerpo, según funcionarios del condado, reseñó Pix11. Quienes salvaron su vida le pusieron el nombre “Cornell”.

La fiscal de distrito Anne Donnelly dijo que el 27 de noviembre una mujer encontró al perro sin identificación sangrando en la carretera y decidió llevarlo a un refugio local de mascotas. Esa persona ha sido interrogada y no es sospechosa en la investigación.

“Algunas de las puñaladas hicieron que sus pulmones perdieran aire (…) y tuvieron que ser drenados varias veces”, dijo la fiscal Donnelly. “Las otras heridas de arma blanca fueron limpiadas, engrapadas o cosidas”.

Según la fiscalía, la mujer que lo encontró hizo su primera parada en busca de ayuda en “Bobbi and the Strays Animal Shelter”, pero le dijeron que el can estaba tan gravemente herido que no podrían cuidarlo. Luego fue al Refugio de Animales de Hempstead, donde lo llevaron a un veterinario.

En una notable demostración de resiliencia, Cornell sobrevivió. El refugio ahora está buscando un nuevo hogar adoptivo o de acogida para el can, que se ha recuperado por completo a un mes del casi mortal ataque.

La persona responsable de la agresión podría enfrentar una serie de delitos por crueldad agravada hacia los animales. Quien tenga información debe llamar a la línea directa de delitos contra animales al 516-571-7755.

En enero de este año un hombre y una mujer fueron hallados muertos rodeados de unos 150 gatos dentro de una casa en Yorktown Heights, en el norte del condado Westchester de Nueva York.

Días antes un veterinario hispano de Elmsford (NY) perdió su licencia después de declararse culpable de intento de falsificación y dos cargos de crueldad animal.