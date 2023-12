En ‘El Gordo y la Flaca’ se despiden del 2023 con un programa especial para la audiencia

En el programa ‘El Gordo y la Flaca’ hicieron este viernes un programa especial para despedir al 2023 y expresar sus mejores deseos para el venidero año.

En el show de entretenimiento, que transmite Univision, dijeron mensajes positivos y celebraron porque el año está por terminar.

“En nombre de todo nuestro equipo de ‘El Gordo y la Flaca queremos desearles un Feliz Año Nuevo lleno de salud, alegría, éxito, paz y mucha prosperidad. 🎆💜 ¡Cheers to the new year”, escribieron en la cuenta en Instagram del espacio de entretenimiento.

En los videos se vio a Lili Estefan, Clarissa Molina, Carlitos, el productor, y Daniela Di Giacomo compartir en el programa.

‘El Gordo y la Flaca’ se despide del 2023

Mientras que Raúl de Molina, presentador de televisión, estuvo en Nueva York: “Bienvenidos a ‘El Gordo y la Flaca’, soy Raúl de Molina, señores me encuentro en el famoso Times Square de Nueva York y ustedes saben que este domingo 31 de diciembre, aquí en Univision, a partir de las 10PM/9C, estaré trayendo la celebración del Año Nuevo, el lugar más importante del mundo para la llegada del año y donde se reúnen un millón de personas año tras año”.

Además de esto, el cubano-estadounidense dijo: “Se respira el nuevo 2024”.

Luego de esto, Lili Estefan y Clarissa Molina le dijeron: “Rauli, aquí estamos todavía riquitos todavía, ustedes saben que el clima de la Florida se mantiene entre calorcito y rico, pero señores, es viernes, es el último viernes del año”. Luego de esto, se pusieron a bailar y transmitieron mucha alegría en el estadio. “Nosotros andamos con el disco ball, aquí estamos celebrando, por supuesto”.

Algunos de los mensajes que dejaron por este video fueron: “La audiencia reaccionó al último show de televisión con varios mensajes. Algunos de los que se leyeron fueron: “A Raúl le deben de dar el récord de asistencia en la celebración en Nueva York”, “Qué bueno nuestro Raúl”, “Bienvenido a Nueva York”, “Que estés bien en Nueva York, yo vivo en Nueva Jersey”.

Durante 25 años el programa ‘El Gordo y la Flaca’ se ha convertido en referente en el mundo del espectáculo debido a su estilo a la hora de contar las noticias y las distintas entrevistas exclusivas que presentan.