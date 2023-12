Juan Brunetta ya piensa en conquistar títulos con los Tigres de la UANL: “No lo dudé ni un segundo”

Los Tigres de la UANL desean sacarse la espina tras la derrota que sufrieron en la final del torneo Apertura 2023 de la Liga MX ante las Águilas del Club América y por este motivo están realizando las incorporaciones pertinentes para poder mejorar su plantilla y así poder mantener el impresionante ritmo de competencia que los caracterizó a lo largo de este último año para poder seguir con esta línea para el torneo Clausura 2024.

La más reciente incorporación res justamente el jugador Juan Brunetta, quien se mostró bastante emocionado de llegar a Nuevo León para poder unirse a la organización de la Universidad Autónoma de Nuevo León y así poder empezar a apoyarlos para poder recuperar el título de campeón que perdieron hace apenas unos días ante el cuadro azulcrema.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación tras su llegada a Monterrey la figura detalló que los Tigres de la UANL fueron el primer equipo que se contactó con él para poder hacerse con sus servicios a pesar de los múltiples rumores sobre su futuro y esto generó que tomara la decisión rápidamente de aceptar su propuesta para poder formar parte de la institución mexicana que se ha convertido en una de las más exitosas de los últimos años.

“Fue Tigres el primero que me llamó y se contactó conmigo después de esto todo fue rumor y cuando se contactaron conmigo no lo dudé ni un segundo, así que muy contento y muy feliz de estar acá”, dijo Brunetta a los medios de comunicación.

“Es un equipo muy ganador, con jugadores increíbles, con experiencia, un plantel increíble así que estoy muy contento, es un sueño para mí venir a un equipo así y como te digo, jugar con jugadores con una trayectoria increíble y han ganado tanto, para mí un reto muy lindo”, agregó el jugador felino en sus declaraciones.

Para finalizar, el futbolista afirmó que desea poder ganarse rápidamente el cariño de la afición al demostrar que se une al cuadro universitario con todo el deseo de poder colaborar en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

“Vengo a sumar donde me toque, con jugadores que compiten al máximo y me tengo que poner a la altura de ellos, nada, de donde me toque voy a tratar de sumar y aportar un poco lo que hice en Santos, así que muy contento”, concluyó Brunetta

Sigue leyendo:

–Cruz Azul y su historia con Kevin Mier, el nuevo “escorpión”

–Santiago Nuñez ya se reportó con Santos Laguna para disputar el torneo Clausura 2024

–Cristian Calderón lanza emotivo mensaje de despedida a Chivas Rayadas de Guadalajara