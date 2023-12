Santiago Nuñez ya se reportó con Santos Laguna para disputar el torneo Clausura 2024

La llegada del futbolista Santiago Núñez a las filas de Santos Laguna se ha convertido en uno de los sucesos más atractivos del presente mercado de fichajes invernal de la Liga MX; el defensor argentino finalmente aterrizó en México este jueves y destacó su firme compromiso de apoyar al equipo al cerrar su contratación como nuevo jugador de la organización para el torneo Clausura 2024.

Núñez, quien viene de defender los colores de Estudiantes de la Plata en su natal Argentina, resaltó su firme compromiso en apoyar a la institución que será dirigida por el técnico Pablo Repetto para poder lograr la clasificación a la Liguilla y así poder luchar por hacerse con el título de campeón del venidero torneo.

Estas declaraciones las realizó en declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación tras su llegada; en estas palabras destacó el valor de la Liga MX al haber dejado a un lado su participación en la Copa Libertadores de América con el cuadro platense.

“Lo que me venían contando ellos, los jugadores que pasaron por acá argentinos, la verdad que tuvieron un gran futuro después de pasar por acá, no costó mucho pensarlo. Me crié en Estudiantes y tenía que salir de ahí, iba a jugar Libertadores, pero este club me contaron cosas lindas y esperemos comenzar el año de manera linda”, resaltó el argentino.

Santiago Núñez destacó que una de las figuras más importantes para lograr su llegada al Santos Laguna de México fue su antiguo compañero Mauro Boselli, un viejo conocido de la Liga MX que disfrutó mucho su participación dentro del torneo norteamericano.

“Me habló un poco Mauro Boselli que la ciudad era linda y la tenía que disfrutar y acá estamos. Mi fortaleza es el juego aéreo ofensivo y defensivo, es bueno, pero me falta corregir, soy chico y la experiencia me irá ayudando, luego el anticipo, la vuelta rápida, me considero un jugador rápido y eso es lo que le voy a poder aportar al equipo”, resaltó el jugador en sus declaraciones.

Durante la última temporada de la liga de fútbol de Argentina el zaguero disputó un total de 16 partidos en los que partió como titular en más de la mitad de estos encuentros; su impresionante desempeño también le permitió ser protagonista en la Copa Argentina, la Copa de la Liga y finalmente en la Copa Sudamericana 2023; en este último torneo terminó anotando un gol.

Sigue leyendo:

–Julián Quiñones celebra por partida doble en México al convertirse en papá

–Cristian Calderón lanza emotivo mensaje de despedida a Chivas Rayadas de Guadalajara

–Piero Quispe reafirma su entrega por los Pumas de la UNAM: “Voy a darlo todo”