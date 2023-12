Tristeza en Brasil: Renovación de Carlo Ancelotti deja incertidumbre en la Confederación Brasileña

La renovación del DT italiano Carlo Ancelotti con el Real Madrid hasta el año 2026, cayó como un balde de agua fría en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Desde Brasil reconocen que el clima de desconcierto e incertidumbre predominan en el seleccionado cuyo último título fue la Copa América 2020 y que hace 21 años que no siquiera juega una semifinal de un Mundial.

Pero, todos coinciden en que en los últimos días, sobre todo después de la destitución del presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, se esperaba que esto sucediera tarde o temprano.

Ancelotti tenía el apoyo del ex líder del organismo que fue eyectado de su silla por el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, ente que nombró en su lugar a José Perdiz, líder del Tribunal Superior de Justicia Deportiva, quien deberá llamar a elecciones en enero, porque de lo contrario podría provocar que FIFA expulse a Brasil de sus competencias.

En este marco, es imposible saber quién será el próximo entrenador del seleccionado local, pero la única certeza es que hasta junio ese rol lo ocupará Fernando Diniz. El DT campeón con Fluminense de la Copa Libertadores asumió de manera interina tras la salida de Tite en diciembre de 2022, pero los resultados obtenidos desde entonces y el rendimiento de la Canarinha han provocado que su presencia sólo genere más preocupación.

En medio de este clima, la posibilidad de que Diniz sea el técnico en la Copa América de Estados Unidos 2024 es la opción más posible hasta el momento, al menos hasta que se celebren elecciones y haya un nuevo presidente que elija a otro entrenador.

Fernando Diniz apunta a ser confirmado por la CBF / Getty Images: Ernesto Ryan

Por otro lado, en la prensa local ya se han barajado varios apellidos como los del portugués Jorge Jesus, que tuvo grandes procesos al frente del Benfica y de Flamengo, con el que ganó la Copa Libertadores 2019. Pero, hace poco que aterrizó en el Al-Hilal de Arabia Saudita y por lo tanto su salida no sería sencilla.

Otro de los favoritos del público es Abel Ferreira, cerebro detrás del Palmeiras multicampeón, que levantó dos Brasileiraos y dos Libertadores, admirador de Marcelo Gallardo. También aparece en esta lista Renato Gaúcho, campeón con Gremio de la Libertadores 2017 y toda una institución en el fútbol local, por haber dirigido también a Fluminense, Vasco Da Gama y Athletico Paranaense, entre otros, actualmente en el conjunto de Porto Alegre.

Ya con menos fuerza algunos portales señalan a Dorival Júnior, otro de los que más conoce de la liga doméstica y de último paso por San Pablo. Con 61 años se encuentra libre y acumula 9 títulos, incluida la Libertadores 2022 con Flamengo.

En la CBF no puede decidir absolutamente nada hasta que no celebre elecciones, que serán realizadas a mediados del próximo mes. Una vez celebrados los comicios, con las nuevas autoridades en el cargo, habrá un panorama más claro en medio de esta incertidumbre que ha sembrado la decisión de Ancelotti de decirle que no a Brasil para continuar en Real Madrid.

